A Deputación da Coruña publica unha antoloxía xeográfica da obra de Pondal polo centenario da súa morte

A área de Cultura da Deputación da Coruña publicará unha antoloxía xeográfica de Eduardo Pondal elaborada por Manuel Ferreiro, o principal especialista na obra do escritor, con motivo do centenario da súa morte, que se cumpre este 8 de marzo. Ademais, a Deputación colaborará coa Fundación Pondal nos actos de conmemoración do centenario da morte do poeta.

Co título 'Esta é a terra dúas eidos amigos', o escritor Manuel Ferreiro asina a 'antoloxía xeográfica' da poesía pondaliana nun libro que sairá publicado en breve pola Deputación da Coruña.

A obra consiste nun mapa poético-simbólico do escritor que nace en Bergantiños. "A terra bergantiñá, e con ela as súas prolongacións pola terra de Xallas, Soneira e gran parte de Fisterra constitúe xa un universo xeográfico ligado definitivamente a Eduardo Pondal", indica Manuel Ferreiro no prólogo da antoloxía.

Segundo a vicepresidenta da Deputación, Goretti Sanmartín, a obra "constitúe un modelo de relación do territorio coa literatura como ferramenta fundamental de identificación simbólica e promoción turística a través, neste caso, da poesía".

A antoloxía articúlase nun primeiro apartado dedicado aos poemas que falan do espazo xeográfico pondaliano, os lugares, os ríos, os montes ou a costa. A continuación, a obra detense nas composicións centradas en monumentos megalíticos, para pasar no seguinte capítulo a recoller textos que glosan figuras con nomes que se basean en topónimos da mesma zona. Finalmente, o libro, do que é autor o profesor da Universidade da Coruña, Manuel Ferreiro, conxluye con poemas con presenza das dúas cidades que teñen presenza no universo do poeta, Santiago de Compostela e A Coruña.