O bispo de Lugo recibe a veciños de Friol e mantén inalterable a súa decisión de trasladar ao párroco

O bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, recibiu este mércores a tres veciños de Friol que forman parte da plataforma que se opón ao traslado dun cura que levaba 12 parroquias deste concello e dous en Guitiriz.

No encontro, que se produciu ao redor das 13,00 horas, segundo confirmaron fontes que participaron no mesmo, Carrasco Rouco mantívose "inmutable" e "inalterable" ante as demandas veciñais. Por este motivo, os veciños manteñen a convocatoria dunha manifestación o vindeiro sábado ás 12,00 horas ante o Bispado na Praza de Santa María.

O encontro durou apenas dúas horas e tivo un resultado "infrutuoso" para os intereses dos veciños, que seguen sen entender "os argumentos esgrimidos" polo bispo para este traslado.

"Foron argumentos baleiros", lamentaron as fontes consultadas, que sinalaron que o Bispado de Lugo fala de "movementos de sacerdotes" para acometer os cambios.

Ademais, estas mesmas fontes puxeron de manifesto que Carrasco Rouco comunicoulles que lle fixeron "moito daño, dada a repercusión a nivel nacional e internacional que tivera a noticia, e que por tanto non había nada que falar".

Os veciños optaron por manter a manifestación, ata conseguir que regrese José Ramón Pérez, que é o cura que foi trasladado a Ribas de Sil. Será a segunda concentración que se convoca por este motivo. Na anterior, máis de 500 veciños clamaron contra estes cambios.