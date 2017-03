Pleno.- A oposición demanda que se convoquen xa as oposicións e a Xunta insiste en esperar a que se aproben os PGE

O tres grupos da oposición no Parlamento (En Marea, PSdeG e BNG) demandaron este mércores que se convoquen xa as oposicións en Galicia, pero tanto o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, como o responsable de Educación, Román Rodríguez, reafirmáronse na necesidade de esperar a que se aproben os orzamentos estatais para garantir a "seguridade xurídica" das prazas.

En primeiro termo, o socialista Juan Manuel Díaz Villoslada esixiu unha "clarificación" de cando se convocarán esas prazas tras criticar a "cerimonia da confusión" introducida polos cargos do PP nos gobernos autonómico e central.

En fronte, Valeriano Martínez respondeu ante o pleno da Cámara que a Xunta está "a traballar" para sacar adiante as convocatorias para educación, sanidade e administración xeral en canto se desbloquée situación estatal.

"Cando constatemos que se dan as condicións de seguridade xurídica necesarias", puntualizou, convencido de que "o esforzo dos opositores merece respecto". E é que, como lembrou, "existen precedentes" de que o Tribunal Constitucional anule unha convocatoria de emprego público, tal e como ocorreu en Andalucía en 2012. Por iso, recalcou que o seu criterio é o da "máxima seguridade".

OPOSICIÓNS DE EDUCACIÓN

Nos exames para a contratación de novos docentes centráronse Olalla Rodil (BNG) e Ánxeles Cuña (En Marea), críticas coa "chantaxe" ao que se está sometendo aos grupos para apoiar os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) utilizando aos opositores como "moeda de cambio".

Con todo, Román Rodríguez mantivo que a Xunta ten "a firme vontade" de convocar 1.043 prazas "cando haxa certeza xurídica". Trátase, segundo as súas palabras, de "non meter a miles de opositores nun camiño que non teña retorno".

"Estamos en tempo e prazo", confirmou, á vez que subliñou que "outras comunidades", como Madrid e Asturias, tamén están "a esperar a que se desbloquee a situación". Ademais, do mesmo xeito que o seu compañeiro no Consello da Xunta, ratificou que "o traballo está feito" e que só resta aprobar o PGE para convocar as prazas.