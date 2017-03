O grupo municipal Marea de Vigo insistiu este mércores en que o proxecto de Porto Cabral é unha "operación especulativa" que non pode desenvolverse ao amparo da lei 3/2016, nin polo seu interese supramunicipal e que non tería cabida nun novo plan porque non superaría unha avaliación estratéxica ambiental.

Segundo lembrou o portavoz do grupo, Rubén Pérez, a lei 3/206 non permite recualificacións de chan; por outra banda, non podería converterse desenvolverse a través dun plan sectorial porque "non estamos a falar dun centro de interese público e utilidade social". "A única opción posible é na redacción dun novo Plan, Plan que por outra banda, debe estar sometido a unha avaliación ambiental estratéxica, na que Porto Cabral non tería cabida", engadiu.

Así mesmo, criticou aos promotores da iniciativa por asegurar que teñen un acordo cos propietarios dos terreos, e lembrou que a asemblea da Comunidade de Montes de Cabral "votou 'non' á venda dos terreos".