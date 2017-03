O presidente da Deputación de Lugo expón 12 demandas a Feijóo nun encontro de tres horas sen apenas acordos

O presidente da Deputación de Lugo, o socialista Darío Campos, trasladou este mércores que aproveitou o seu encontro co titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para exporlle 12 demandas para a provincia e confesou que non saíu "contento" dun encontro no que apenas se fraguaron acordos, a pesar de que durou tres horas.

Sen comer, sobre as 17,00 horas, compareceu en Lugo ante os medios, a quen recoñeceu que a reunión foi "cordial". Con todo, a pesar da "cordialidade", o dirixente socialista subliñou que, das 12 reivindicacións que trasladou ao presidente, só houbo acordo na necesidade de traballar "conxuntamente" ambas as administracións para camiñar "xuntas" en potenciar o turismo na provincia.

Doutros asuntos, como as residencias para maiores habilitadas pola Deputación --cinco para este ano (Fonsagrada, Castroverde, Trabada, Pol e Pedrafita a piques de concluír)--, Darío Campos demandou un convenio para afrontar o gasto que levan.

O presidente da deputación de Lugo trasladoulle ao xefe do Executivo galego un gasto por usuario de "ao redor dos 1.100 euros" e de "600 para centro de día". En total son 150 prazas e 100 para centro de día no cinco residencias.

O goberno provincial, ao amparo de que a pensión media na provincia é "das máis baixas e sitúase ao redor dos 600 euros", expuxo que os usuarios pagasen o 80 por cento e a metade para o centro de día. Segundo Campos, o presidente galego expúxolle un "concerto", pero negoulle "" a posibilidade dun "convenio".

HEMODINÁMICA AS 24 HORAS

Outro punto sobre o que discreparon ambas as partes alude, segundo expuxo Campos, á dotación do Hospital Lucus Augusti (HULA) de hemodinámica as 24 horas.

De feito, Campos acusou a Feijóo de "botar balóns fora" ao afirmar que "era suficiente o horario de hemodinámica (de 8,00 a 15,00 horas) e que os informes "dicían que non era necesario unha hemodinámica as 24 horas". "Nós vémolo algo fundamental, a sanidade é un dereito universal", proclamou.

Entre as peticións a Feijóo, Campos tamén incluíu no seu informe o "cumprimento da obrigación legal da Xunta" de "cofinanciar xunto coa Deputación o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), "tal e como ditou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e ratificou o Tribunal Supremo".

SALARIOS DOS BOMBEIROS

Campos tamén demandou que se "equiparen" os salarios dos bombeiros dos parques da provincia "aos de Ourense" e prestar servizo contraincendios "ao cento por cento do territorio" lucense a través do Consorcio Provincial.

Entre as súas peticións incluíu, así mesmo, retomar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade, que impulsou a Deputación de Lugo xunto a de Ourense, coa colaboración do Consorcio Ribeira Sacra e o Valedor do Pobo.

AVE E OUTRAS PETICIÓNS

Executar o Corredor da Costa Norte de acordo coas demandas dos veciños para compensar a máis de 80.000 persoas por "privalas da transcantábrica e executar a Rolda Este como principal acceso viario ao HULA desde distintos puntos da provincia son outras das demandas da institución provincial que Campos expuxo a Feijóo.

"AVE a Galicia en 2019, AVE a Lugo no 2019", recolle tamén o documento de peticións, no que se pide, así mesmo, retomar o proxecto da intermodal anulado en 2012 e dotar a Lugo do mesmo servizo ferroviario de proximidade que o resto de provincias galegas.

Igualmente, reclamou executar a obra de acceso do Porto Seco á N-120 e dotalo dos medios necesarios para o seu funcionamento a través dun operador loxístico.

Finalmente, a Deputación lucense pide activar plans de actuación intercomunitarios, coa colaboración do Principado de Asturias, para erradicar as pragas da pataca e da avespa velutina; así como a posta a disposición da Xunta de terreos dos polígonos da Deputación para a instalación de industrias de transformación láctea no marco dun plan de industrialización que impulse o sector gandeiro.