O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, asegurou que o concurso da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para o servizo de transporte sanitario urxente en 2014 que investiga o xulgado de instrución número dous de Santiago realizouse "conforme á normativa vixente" e "garantindo en todo momento o cumprimento estrito da lexislación".

Así se pronunciou o titular de Sanidade ao ser preguntado durante o pleno do Parlamento pola deputada de En Marea Eva Solla sobre a investigación iniciada polo xulgado sobre este concurso cuxo montante ascende a 121,6 millóns de euros.

Respecto diso, o titular de Sanidade quixo deixar claro que "en ningún momento o 061 foi requirido como investigado" nesta causa, senón que "a investigación preséntase en exclusiva contra un traballador" e "por tráfico de influencias".

Así mesmo, sinalou que "non se pode falar de trato de favor á empresa que resultou adxudicataria da maioría dos lotes" xa que "de 14 lotes", a empresa que máis obtivo, fíxose con "tres". "E nalgún caso despois da compra do anterior adxudicatario", asegurou o conselleiro, que considerou que "este factor non pode ser previsto pola administración, que non pode intervir na relación entre empresas privadas".

Ademais, considerou que "non ten ningún sentido" pensar que houbo "información privilexiada" sobre as características que debían ter as ambulancias xa que, segundo indicou, "dispor dos vehículos antes do concurso non presentaba ningunha vantaxe".

Sobre esta cuestión, aínda que a parlamentaria de En Marea recoñeceu que aínda "non hai sentenza", se criticou que "existan uns indicios moi elevados" de delito neste proceso. Ademais, censurou que a Xunta "estea a pór unhas condicións para os concursos que implican que só as grandes empresas poidan acceder a eles".

TRANSPLANTES

Por outra banda, na sesión plenaria, o conselleiro de Sanidade volveu a destacar os datos de transplantes en Galicia que, na súa opinión, sitúan á Comunidade galega "á vangarda" nesta materia.

Deste xeito, entre outras cuestións, sinalou que en Galicia se realizaron en 2016 un total de 299 transplantes, sendo o ano de "maior actividade". Deles, segundo destacou, 235 foron levados a cabo no Complexo Hospitalario da Coruña (CHUAC).

Ademais, o conselleiro tamén puxo en valor o feito de que o 2016 foi o ano con maior crecemento dos doantes de medula ósea, cun total de 7.854, o que supuxo un crecemento do 48%.