A Xunta actualizará este ano o plan de xestión do lobo para adaptalo á situación da especie

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio actualizará ao longo do 2017 o plan de xestión do lobo para introducir melloras que permitan adaptalo á realidade actual da especie, tal e como lembrou a titular do departamento autonómico, Beatriz Mato, este mércores no Parlamento.

En resposta a unha pregunta formulada pola deputada socialista Patricia Vilán, a conselleira explicou que se trata de pór ao día a regularización e o control desta especie, para o que se tomará como referencia a experiencia acumulada na súa xestión durante os últimos anos.

Deste xeito, precisou que se revisará o relativo á zonificación do seu ámbito de aplicación e as medidas de xestión, polo que se actualizarán as zonas establecidas no plan tomando como base o último censo da especie, elaborado no período 2013-2015, xunto coa información recompilada ao longo dos anos.

Ademais, a conselleira trasladou que o departamento que dirixe "é consciente" da importancia que teñen para o sector as axudas para a reparación dos daños, polo que sinalou que continuará coa axilidade nas concesións. Así, revisásense os baremos actuais, co fin de establecer axudas para os gandeiros máis xustas e no menor tempo posible.

Fronte a iso, a deputada socialista Patricia Vilán denunciou que estes apoios son "pírricos" e teñen "atrasos de ata dous anos". "Hai un ano pagáronse as subvencións pendentes de 2014 e 2015, e agora estanse pagando as que quedan de 2016, antes de empezar coas de 2017", censurou.