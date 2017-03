O presidente da Deputación de Lugo, o socialista Darío Campos, asegurou que non coñece "en profundidade" a proposta de fusión de municipios de Terra de Lemos. En todo caso, tras defender a oportunidade de "mancomunar" servizos para "optimizalos", asegurou que el "non" ve "a fusión pola fusión".

Segundo publica 'La Voz de Galicia', un estudo avoga por unha fusión de municipios en Terra de Lemos que formaría o maior concello de Galicia. O diario ratifica que, en principio, Monforte vería con bos ollos esta proposta, pero non así os municipios máis pequenos.

Respecto diso, Campos sinalou que "non é competencia" da Deputación este asunto. "É un tema que saíu este martes e non o coñezo en profundidade, pero sempre dixen que a fusión dos municipios non representaría un gran aforro", aseverou.

Campos, que atendeu brevemente aos medios antes do seu encontro co presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, remarcou que os concellos son a administración "máis próxima aos cidadáns" e apostou por "mancomunar servizos e optimizalos". "Pero a fusión pola fusión non a vexo", resolveu.