A Xunta porá a disposición das familias máis de 22.400 prazas sostidas con fondos públicos en escolas infantís

A Xunta porá a disposición dos pais e nais galegos de nenos de 0 a 3 anos no próximo curso escolar (2017-2018) un total de 22.439 prazas sostidas con fondos públicos en escolas infantís.

Esta cifra supón que, un ano máis, a comunidade superará o cociente aconsellada pola Unión Europea, ao situarse nun 38% de cobertura, un punto máis que o ano pasado, segundo destaca a Consellería de Política Social nun comunicado de prensa.

Na nota, o departamento explica que 9.739 son prazas públicas en centros xestionados directamente pola consellería e apunta que así o recollen as resolucións para a adxudicación publicadas este mércores no Diario Oficial de Galicia (DOG).

A rede de escolas 'A Galiña Azul', dependentes directamente da administración autonómica, estará formada no próximo ano escolar por 166 escolas --entre as que xestiona a Axencia de Servizos Sociais e as do Consorcio de Servizos de Igualdade de Benestar-- e sumará 123 prazas máis coa apertura de dous novos centros: a escola infantil de Arteixo-Río Tambre (con 82 prazas) e a de Burela-Os Castros (con 41).

Como novidades principais da resolución da Axencia, Política Social destaca a apertura dunha escola por localidade nos diferentes períodos vacacionais de Nadal e Semana Santa independentemente da demanda existente.

"Elimínase a necesidade de ter unha demanda mínima de 15 nenos para a súa apertura nestes períodos", apunta. Resalta, así mesmo, que ata este momento era precisa a xustificación baseada en motivos laborais ou enfermidades graves, mentres que a partir de agora nos casos de enfermidades admitirase calquera motivo de saúde que impida o coidado do neno.

Ademais, por primeira vez, neste caso tanto nas escolas xestionadas pola Axencia como nas dependentes do Consorcio existirá a posibilidade de solicitar un traslado de centro dentro dun mesmo concello por motivos de cambio de domicilio ou lugar de traballo e fóra dos prazos ordinarios.

De todo isto informaron a directora xeral de Familia, Amparo González, e o xerente do Consorcio de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, durante unha visita á escola A nosa Señora do Sacro Corazón, de Lugo.

SUMA ATA SUPERAR AS 22.400

A rede autonómica complétase coas prazas para nenos de 0 a 3 anos que están sostidas con recursos públicos da Xunta nos centros educativos dependentes de entidades de iniciativa social (2.623 prazas), coas concertadas (424 nesta convocatoria), a través do 'Bono Concilia', que outorga ata a data case 2.600 axudas e das casas niño, que pon a disposición das familias 150 prazas.

A esta listaxe hai que sumar as prazas en escolas infantís municipais e as que xestionan entidades como o Sergas e as universidades. De aí as 22.439 prazas no próximo curso.