Arde un bar en Betanzos e rexístranse daños materiais no resto do edificio

Un bar situado en cálea Pozo en Betanzos ardeu por completo na tarde deste mércores. O incendio, que se orixinou no baixo do edificio, onde está situado o bar, tamén afectou o resto do inmoble, segundo informa o 112.

Así, víronse dañadas as galerías das tres plantas. O local comezou a arder despois de que uns obreiros, que se atopaban facendo reformas no interior do bar, provocasen unha faísca mentres traballaban.

Foi un operario o que, ás 15,50 horas, alertou do incendio ao 112. Indicou que todos eles se atopaban fóra do local. Un particular informou tamén ao 112 Galicia de que podería haber dúas persoas maiores na primeira planta.

Enseguida, o 112 pasou o aviso aos Bombeiros de Betanzos, á Policía Local e a Protección Civil de Betanzos, que se desprazaron ata o punto.

A dotación dos Bombeiros, ao chegar, controlou e sufocou o lume. Tras extinguir o incendio, arrefriaron e ventilaron a zona. O 112 Galicia informou o incendio, tamén, ao servizo de urxencias médicas, pero ningunha persoa viuse afectada.