A Deputación de Lugo financiará a residencia dos seus maiores sen axuda da Xunta

A Deputación de Lugo financiará boa parte dos custos das residencias e centros días da provincia logo de que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se negará a financiar a medias o custe deste servizo. Ambos os dous dirixentes reuníronse este mércores sen que chegaran a ningún acordo relevante. O Presidente da Deputación, Darío Campos Conde, trasladoulle á Xunta os 12 retos e 300.000 oportunidades para a provincia de Lugo.

Xuntanza entre Darío Campos e Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Deputación de Lugo

Na xuntanza, Campos Conde propuxo a Núñez Feijóo un convenio de colaboración entre Deputación de Lugo e Xunta de Galicia para financiar ao 50% as 150 prazas de residencia e as 100 en centros de día, que se corresponden coas dos centros de maiores da Fonsagrada, Castroverde, Trabada, Pol e Pedrafita do Cebreiro cuxas obras están rematadas ou a piques de facelo, no caso do centro da Montaña, e á espera dos Permiso de Inicio de Actividade da Xunta para poder abrilos.

O Presidente da Deputación explicoulle que un convenio garante que sexan os lucenses os usuarios de ditos centros de maiores, construídos con cartos públicos dos mesmos, precisamente, para ofrecerlles un servizo necesario nos seus Concellos do que non dispoñen. Campos Conde tamén lle expuxo que esta fórmula de colaboración, que as administracións públicas empregan todos os días, é máis económica que a concertación que ofrece a Xunta. Deste xeito, deulle conta polo miúdo dos cálculos técnicos realizados pola Deputación, e que son os seguintes:

O custo da praza de residencia é de 1.100 euros e o da de centro de día de 600 euros. Por iso, Campos Conde propúxolle a Núñez Feijóo un modelo no que un lucense cunha pensión media de 600 euros nunca pagase máis do 80% dos seus ingresos, excluíndo as pagas extraordinarias. Isto suporía que o prezo da praza de residencia se situaría nos 480 euros e o da de centro de día nos 300 euros.

Negativa de Feijóo

Núñez Feijóo, que recoñeceu que este modelo é máis económico que o da concertación de prazas, opúxose a asinar un convenio de colaboración para executalo. O Presidente da Xunta defendeu a concorrencia de prazas e propuxo facelo dende Deputación ou SUPLUSA. Por iso, e ante esta negativa, Campos Conde garantiu que a Deputación ofrecerá prazas aos lucenses con prezos accesibles, que non superen os 500 euros no caso das residencias para os maiores da provincia coas pensións máis baixas, e asegurou que o organismo provincial só irá ao concurso no caso de quedaren prazas libres.

O presidente provincial tamén lle lembrou a Feijóo o cumprimento da obriga legal da Xunta de co-financiar xunto á Deputación o SAF, tal e como ditou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e ratificou o Tribunal Supremo. Feijóo, segundo o organismo provincial, tamén se opuxo a cumprir coa sentenza do TSXG, que desenvolve o Decreto da Xunta. A día de hoxe a Deputación financia ao 100% o SAF nos Concellos de menos de 20.000 habitantes con 1,5 millóns de euros, ofrecendo esta prestación a máis de 1.800 lucenses.

Outros retos

Campos tamén lle informou ao presidente galego da súa intención de equiparar os salarios dos bombeiros dos parques da provincia de Lugo aos de Ourense e prestar servizo contra-incendios ao 100% do territorio lugués a través do Consorcio Provincial de Bombeiros. Tamén apostou por traballar conxuntamente para converter á provincia de Lugo nun destino turístico de referencia no país, retomar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade, executar o Corredor da Costa Norte e a Ronda Leste como principal acceso viario ao HULA.

Ademais, apostou porque o AVE chegue a Galicia no 2019 e a Lugo no 2019, o acceso do Porto Seco á N-120, dotar á provincia de Lugo do servizo de Hemodinámica as 24 horas, poñer en marcha plans de actuación intercomunitario e a posta a disposición da Xunta de terreos dos polígonos da Deputación para a instalación de industrias de transformación láctea no marco dun necesario Plan de Industrialización.