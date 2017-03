Pharma Mar entregará gratuitamente 211.664 accións aos seus empregados e directivos por valor de 585.885 euros

A comisión executiva de Pharma Mar entregou gratuitamente este mércores un total de 211.664 accións aos seus empregados e directivos por un valor de 585.885,85 euros, segundo a información remitida pola compañía á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Executa así o seu plan de entrega gratuíta de accións aprobado o pasado 23 de xuño pola xunta de accionistas, que fixaba un límite máximo total de 500.000 accións e co que pretendía premiar aos empregados e directivos cuxo rendemento fose satisfactorio, así como incentivar a permanencia dos seus destinatarios no grupo.

Segundo explicou Pharma Mar, a comisión executiva acordou que o valor de referencia debía ser o menor de entre o cambio medio ponderado da acción de Pharma Mar no mercado continuo este mércores (2,7680 euros) e o cambio medio simple dos cambios medios ponderados diarios da acción da compañía no mercado continuo do último mes (2,8971 euros).

Desta maneira, argumenta que o valor das accións serve unicamente para determinar o número de títulos a entregar a cada beneficiario, o cal non excede en ningún caso a cantidade de 12.000 euros para cada un deles.

Unha vez fixado o valor de referencia, o número de accións a entregar gratuitamente a empregados e directivos fixouse en 211.664 accións, o que supón un 0,0953% do capital social da empresa.

As accións contemplan un sistema de inmovilización que impide que estas poidan ser enaxenadas ata tres anos despois da súa entrega efectiva, aínda que unha parte das mesmas será desbloqueada transcorrido un ano e seis meses.

Así mesmo, a entrega das accións a cada beneficiario sométese a unha condición resolutoria que se entenderá cumprida nos casos de baixa voluntaria, despedimento procedente ou situación de excedencia.

Os títulos serán entregadas mediante un cambio de titularidade previsto para as próximas datas, unha vez abertas as correspondentes contas aos empregados e directivos beneficiarios do plan.