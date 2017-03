Amelia Pérez repetirá como secretaria xeral de CC.OO. en Vigo, ao ser a única candidata no congreso deste xoves

A actual secretaria xeral de CC.OO. na unión comarcal de Vigo, Amelia Pérez, repetirá no seu cargo, ao ser a única candidata no VIII congreso que se celebrará este xoves na cidade olívica.

A cita terá lugar na sede de Afundación en Policarpo Sanz 24 desde as 8.30 horas e, ademais da votación para a secretaría xeral e a comisión executiva, tamén se elixirá aos delegados que representarán á unión comarcal no congreso do sindicato nacional de CC.OO.-Galicia, que se celebrará en maio.

Durante o congreso, a executiva saínte presentará o seu informe, debateranse e votarán as emendas e, posteriormente, elixirase a nova dirección. Amelia Pérez, que en 2012 converteuse na primeira muller en porse á fronte de CC.OO. en Vigo, é a única candidata a dirixir o sindicato.

No que respecta á comisión executiva, a propia secretaria xeral confirmou a Europa Press que a súa proposta expón unha renovación practicamente total, xa que, de 11 membros da dirección, só tres repetirían e o resto serían novas incorporacións.