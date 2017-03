Angrois.- En Marea ratifica ante a plataforma de vítimas o seu apoio a unha comisión parlamentaria e outra técnica

A deputada de En Marea Alexandra Fernández recibiu este mércores a representantes da plataforma de vítimas do accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois fai xa case catro anos, ante os que ratificou o apoio ás súas reivindicacións.

En concreto, segundo explicou o portavoz da asociación, Jesús Domínguez, en declaracións a Europa Press, En Marea apoia a creación dunha comisión de investigación no Congreso dos Deputados e outra de carácter técnico para que elabore un novo informe que substitúa ao redactado pola CIAF, descualificado no seu día pola Axencia Ferroviaria Europea.

A propia Fernández, a través da súa conta en 'Twitter', sinalou o seu compromiso cun comentario no que expresa que lles recibiu de novo na Cámara Baixa "porque merecen unha investigación independente".

A mesma investigación "exhaustiva e independente" que esixiu o Parlamento Europeo despois de escoitar as denuncias dos afectados polo sinistro, no que morreron 80 persoas e máis dun centenar resultaron feridas.

Con todo, Violeta Bulc, a comisaria de Transportes --á que se dirixiu expresamente a comisión de peticións da Eurocámara--, evitou responder a esta demanda este luns durante un acto en Madrid ao que levou as súas protestas a plataforma. Con todo, ao termo do acto recibiu aos seus representantes e comprometeuse a estudar se pode facer "algo máis" para desbloquear a situación.

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pola súa banda, volveu mostrar a súa negativa a pedir que se elabore unha nova investigación, ao ampararse na independencia da CIAF --comisión de investigación de accidentes ferroviarios--.

MALESTAR DE ELORZA

Por outra banda, o socialista Odón Elorza manifestou o seu malestar este mércores, tamén a través das redes sociais, despois de que o seu grupo no Congreso lle 'rifase' polas iniciativas que tratou de impulsar en defensa das demandas das vítimas.

"Hai anos q non me sentía tan doído x os desprezos e acusacións. Pero como socialista non penso ceder nestas peticións", aseverou, en resposta a un comentario da plataforma do Alvia.