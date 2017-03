O poeta Eduardo Pondal será a imaxe do cupón do ONCE deste 9 de marzo, do que se repartirán 5,5 millóns

O cupón do ONCE deste 9 de marzo estará protagonizado pola figura do poeta Eduardo Pondal con motivo do centenario da súa morte. Cinco millóns e medio de cupóns difundirán por toda España esta celebración.

O delegado territorial do ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan; o presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero; e o alcalde de Ponteceso e presidente da Fundación Eduardo Pondal, Xosé Lois García Carballido, presentaron este cupón na sede da RAG.

Cinco millóns e medio de cupóns do ONCE lembrarán por toda España a figura poética de Pondal, autor de 'Os pinos', cuxas primeiras estrofas son a letra do Himno de Galicia.

O cupón mostra a efixie dun Eduardo Pondal "novo e romántico", asegurou o presidente da RAG, quen aplaudiu esta iniciativa, do mesmo xeito que o alcalde de Ponteceso, quen se mostrou "agradecido" de que o nome desta localidade coruñesa percorra toda a xeografía española.

"A literatura galega está hoxe de parabén", afirmou Alonso Montero antes de dar por terminado o acto que cualificou de "histórico".