O Teatro Rosalía de Castro acolle o xoves unha homenaxe ao avogado e político Rafael Bárez

O Teatro Rosalía de Castro acollerá o xoves unha homenaxe ao avogado laboralista e político coruñés Rafael Bárez Vázquez, con motivo da publicación do volume inédito 'Poemas do 10 de marzo', segundo informou o concelleiro de Culturas, José Manuel Sande, na presentación desta velada poético-musical.

En concreto, o acto, que se celebrará ás 20,00 horas, ten como obxectivo render homenaxe "a unha parte da historia da cidade e ao promotor dun modelo urbanístico que posteriormente foi traizoado".

De entrada libre e gratuíta, o acto celebrarase con motivo da publicación dun poemario inédito do autor, en relación coa estancia de Bárez no cárcere polas revoltas obreiras de Ferrol de marzo do ano 1972.

Contará coa participación do alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro; o presidente da Real Academia Galega (RAG), Xesús Alonso Montero, e o senador Vicente Álvarez Areces, expresidente asturiano e compañeiro de cela de Bárez no cárcere. Durante a velada actuarán Miro Casabella, Natalia Lamas e a banda Extrema Urxencia.