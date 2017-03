Fiscalía pide 18 anos de cárcere para o acusado de matar a un veciño de Valga ao entrar a roubar na súa casa

A Fiscalía pide 18 anos e cinco meses de prisión para un individuo acusado de roubo e homicidio por entrar a roubar nunha casa no municipio pontevedrés de Valga e estrangular ao seu morador despois de golpealo.

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra acollerá este xoves a partir das 10,00 horas o xuízo por roubo e homicidio polos feitos sucedidos o 28 de maio de 2013.

Segundo o escrito de cualificación do Ministerio Fiscal, sobre as 20,00 horas do 28 de maio de 2013 o procesado, R.C.B., condenado por roubo con violencia en 2012, "posto de previo e común acordo cunha persoa que non foi identificada dirixiuse coa intención de obter diñeiro" á casa do seu veciño J.M.B.O., que tiña 92 anos, situada no municipio de Valga.

A Fiscalía relata que aos presuntos autores lles constaba que a vítima "adoitaba gardar importantes cantidades de diñeiro en metálico no seu domicilio", pero non lograron atopalo, xa que estaba escondido baixo un cartón na cociña.

No transcurso dos feitos, o morador da vivenda atopouse "co procesado e o seu acompañante e, coa intención de menoscabar a súa integridade física", procederon a darlle "fortes golpes na cabeza". "Acto seguido, proceden a arrastralo a través do garaxe ata o interior dunha capela anexa á vivenda, lugar no que de común acordo deciden acabar coa súa vida", segundo recolle o Ministerio Fiscal.

Para iso, mentres a persoa non identificada exercía funcións de vixilancia, "o procesado ponlle o brazo ao redor do pescozo e procede a estrangulalo ata que logra causarlle a morte por asfixia", segundo sostén a Fiscalía.

QUEIMOU O CORPO

Ese mesmo día ou a primeiras horas do día seguinte, nun momento non determinado, pero, en todo caso, antes das 4,00 horas do 29 de maio de 2013, "o procesado regresa ao lugar dos feitos cunha garrafa de gasolina, procedendo a arroxar o seu contido sobre o corpo de J.M., prendéndolle lume ao cadáver para así eliminar as pegadas e indicios da autoría do acontecido", segundo sostén a Fiscalía.

Por iso, o Ministerio Fiscal considera que os feitos son constitutivos dun delito de roubo con violencia en casa habitada en grao de tentativa, polo que pide tres anos e cinco meses de prisión e doutro de homicidio, polo que solicita 15 anos de cárcere.

En concepto de responsabilidade civil considera que debe indemnizar con 5.000 euros a cada unha das tres fillas do falecido que reclaman.