Toda España rexistrará este xoves temperaturas máis altas do normal, con subidas ata 26 graos en Ourense

As temperaturas serán significativamente altas este xoves e predominarán os ceos pouco nubrados ou despexados en todo o país, aínda que pode haber algúns intervalos de nubes baixas no litoral de Galicia e no extremo norte da Península, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Ademais, sinala que pode haber calimas en Canarias que poderán producir reducións significativas da visibilidade. Respecto das temperaturas, o AEMET sinala que subirán en todas as zonas excepto o extremo sur peninsular onde as máximas descenderán lixeiramente.

Deste xeito, destaca que as máximas alcanzarán valores "moi claramente por encima da media climatolóxica" para esta época do ano, sobre todo na vertente atlántica e en Canarias.

Así, prognosticou que é probable que se superen os 24 ou 26 graos centígrados na metade sur e no val do Ebro e os 28 ou 30 graos en Canarias.

Por exemplo, o AEMET prognosticou máximas de 31 graos centígrados (ºC) en Santa Cruz de Tenerife; 28ºC en Sevilla e Murcia; 27ºC en Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza; 26ºC en Córdoba, Valencia, Ourense ou Badajoz; 25ºC en Cáceres, Cidade Real, Huelva, Huesca, Lérida, Pontevedra Teruel ou Toledo; 24ºC en Albacete, Conca, Guadalajara, Castelló de la Plana, Girona, Jaén, Madrid, Pamplona, Salamanca ou Valladolid.

Mentres, alcanzarán 22ºC en Burgos, Ávila, Segovia, Palma de Mallorca ou Cádiz; 21ºC en Bilbao, León, Oviedo; 20ºC en Melilla; 19ºC en Ceuta, Barcelona; 18ºC na Coruña e Tarragona e 16ºC en Santander ou San Sebastián.

O vento soprará de compoñente norte en Pireneos, Empordán e Menorca e de compoñente leste nos litorais cantábrico e andaluz e en Canarias, e será forte no Estreito. No resto haberá vento frouxo.