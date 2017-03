Galicia participa na folga contra a Lomce

Galicia súmase este xoves á primeira folga xeral que se celebrará este ano no sistema educativo, á que están chamados a participar tanto alumnos de todos os niveis de ensino, como profesorado e familias.

Manifestación do ensino en Vigo no día de folga contra os recortes e a LOMCE | Fonte: Miguel Núñez

As dúas plataformas de ensino chamaron á folga en todos os niveis educativos, aínda que cada unha convocou o seu propio calendario de mobilizacións.

HORARIO DAS MOBILIZACIÓNS

A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, na que participan CIG-Ensino, Anpas Galicia ou Erguer!, entre outras entidades, celebrará manifestacións ás 11.30 horas. En concreto, na Coruña (Praza de Vigo), Ferrol (Praza de España), Lugo (Praza da Horta do Seminario), Ourense (Subdelegación do Goberno), Pontevedra (Praza da Peregrina), Santiago (Alameda), Vigo (Praza América) e Ribeira (IES nº 1).

Esta entidade reclama, ademais, o impulso a unha Lei Educativa galega que atenda ás necesidades e particularidades da comunidade autónoma, rexeitando un pacto educativo que ofreza unha Lomce "maquillada".

Protesta contra a LOMCE Protesta contra a LOMCE | Fonte: CIG

Pola súa banda, a Plataforma en Defensa do Ensino Público, formada por CC.OO Ensino, FETE-UXT, STEG ou Sindicato de Estudantes, convoca ás 12.00 horas na Coruña (Praza da Palloza), Ferrol (Edificio da Xunta), en Santiago (Alameda), Vigo (Praza América) Ribeira (IES nº1 Ourense) Lugo (Edificio Multiusos) e ás 19.30 horas en Ourense, ante a Subdelegación do Goberno.

A xornada de protesta está convocada a nivel nacional pola Plataforma Estatal pola Escola Pública, na que participan organizacións como CC.OO., UGT, Ceapa ou Sindicato de Estudantes, entre outras entidades.

Os convocantes, que chamaron a "baleirar as aulas", subliñaron que o cambio educativo pasa pola derrogación da LOMCE e que esta folga xeral é "un paso máis" para seguir nesa dirección.

"Parecía imposible parar as 'reválidas' e conseguímolo tras a folga de pais e estudantes do 26 de outubro. Con esta pasará exactamente o mesmo", afirmou a secretaria xeral do Sindicato de Estudantes, Ana García.

DIMISIÓN

Así mesmo, pediron a dimisión do 'número dous' de Educación, Marcial Martín, tras as súas declaracións en Palma de Mallorca o pasado 24 de febreiro, nas que acusaba de irresponsabilidade esta folga nun momento en que se iniciou o diálogo para o Pacto Social e Político pola Educación.

"Lonxe de desaparecer os motivos que conduciron á folga, estes agraváronse grazas á desafortunada actuación do Goberno en boca do 'número dous' do Ministerio de Educación", afirmou a responsable do Sector de Ensino de UGT (FesP-UGT), Maribel Loranca.

Sobre todo, insisten na protesta prodúcese nun escenario no que se manteñen tanto os recortes como a a Lomce, e esixiron o incremento do orzamento dedicado a educación, a recuperación dun sistema de bolsas que garanta a igualdade de oportunidades, a eliminación das contrarreformas universitarias e a recuperación dos persoais e a dignificación das condicións laborais do profesorado, entre outras demandas.