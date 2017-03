Un incendio queima residuos dentro de tubaxes dunhas máquinas de soldadura nunha nave no Porriño (Pontevedra)

Un incendio rexistrado na noite do mércores nunha nave do Porriño (Pontevedra) mobilizou aos servizos de emerxencia, pero non houbo daños persoais nin ambientais.

Segundo informou o 112 Galicia, os Bombeiros do Porriño extinguiron na noite do mércores o lume declarado nunha nave industrial situada no Polígono das Gándaras.

Os membros de extinción confirmaron que unicamente arderon residuos no interior das tubaxes dunhas máquinas de soldadura que estaban tupidas.

Foi o porteiro da mesma empresa quen, sobre as 22,30 horas do mércores, alertou ao 112 Galicia e asegurou que non había persoas afectadas por este incendio.

Así, pasouse aviso aos Bombeiros do Porriño e de Vigo, Guardia Civil e aos efectivos de Protección Civil da localidade. Tamén se informou ao persoal do servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.