O Seprona intervén unha tonelada de pepino de mar no Morrazo e desarticula unha trama comercial irregular

O Servizo de Protección da Natureza (Seprona) da Guardia Civil incautouse de 1.200 quilos de pepino de mar na comarca pontevedresa do Morrazo e desarticulou unha trama comercial que se dedicaba á compra, elaboración e exportación irregular desta especie de equinodermo, moi cotizado no mercado gastronómico asiático polas súas propiedades afrodisíacas e pola súa utilización para tratamentos médicos.

Segundo informou o Instituto Armado, a operación levada a cabo por efectivos da Patrulla do Seprona de Vigo iniciouse o mes de outubro do pasado ano cando se tivo coñecemento de que, a través dalgún porto da provincia de Pontevedra, introducíase pepino de mar procedente do sur de Portugal, onde está prohibida a súa captura.

Unha vez desembarcado, o pepino de mar que viña de Portugal mesturábase con outras partidas legalmente capturadas por embarcacións da comarca do Morrazo, sometíanse a un determinado proceso de elaboración e finalmente exportábase a Estados Unidos, desde onde o facían chegar ao mercado chinés, segundo explicaron as mesmas fontes.

O 'modus operandi' baseábase fundamentalmente, segundo relatan as mesmas fontes, "na considerable diminución de peso, un 75% aproximadamente, que sofre o pepino de mar durante o proceso de elaboración, ao que necesariamente ten que ser sometido para a súa comercialización".

Así, as perdas de peso que sufrían as capturas que realizaban as embarcacións do Morrazo, que é a única zona da provincia con plan de extracción autorizado (100 quilos diarios por barco), suplíanse co pepino de mar que entraba de Portugal, de tal maneira que a mercadoría que finalmente se exportaba ía amparada coa documentación e a facturación das capturas españolas, cando en realidade o 75 por cento era produto portugués.

NAVE EN MEIRA

As pescudas realizadas levaron ao Seprona a unha nave, situada no municipio de Meira, dedicada á transformación de produtos de peixe, onde se almacenaba e distribuíase o pepino de mar despois de pasar polos procesos de evisceración, limpeza, salgadura e conxelación, entre outros.

Co apoio técnico dos inspectores do Servizo de Sanidade da Xunta de Galicia e máis concretamente do Servizo de Control de Riscos Industriais, o Seprona levou a cabo, segundo destacou, "unha exhaustiva inspección da nave", que deu como resultado a inmovilización de 1.220 quilos de pepino de mar por non acreditar o responsable da empresa a orixe e rastrexabilidade do produto intervido.

A raíz do resultado desta inspección, o Seprona, despois de facer as correspondentes comprobacións sobre as transaccións realizadas nas confrarías do Morrazo para constatar a identidade da persoa que adquirira a mercadoría que se atopou na nave de Meira, procedeu á detención de B.V.E., de 27 anos anos, veciña de Moaña e á investigación da súa parella sentimental H.E.A., de 30 anos, como principais responsables.

Aos dous acúsaselles de senllos delitos de falsificación de documento mercantil e usurpación de estado civil, cuxas dilixencias leva o Xulgado de Instrución de Cangas.

Supostamente, estas dúas persoas xestionaban a súa actividade comercial co nome, e mesmo coa firma, do titular doutra empresa que estaba habilitada para a importación e exportación de produtos procedentes do mar.

No marco da mesma investigación e, por mor da inspección que se realizou na nave, detectáronse unha serie de irregularidades, todas elas denunciadas por vía administrativa, relacionadas coa normativa de residuos e verteduras, a etiquetaxe da mercadoría, riscos laborais, dereitos dos traballadores e a xestión de subproductos animais non destinados ao consumo humano.