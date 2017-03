Sanidade apela á tranquilidade á espera dos cultivos da menor de Sanxenxo ingresada con meninxite

A Consellería de Sanidade apela á tranquilidade tras a activación dos protocolos oportunos á espera de coñecer os resultados do cultivo da menor de Sanxenxo (Pontevedra) ingresada con meninxite.

Segundo informaron a Europa Press fontes sanitarias, a menor, alumna do colexio Abrente --situado na parroquia de Adina, en Sanxenxo--, atópase ingresada no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Sanidade puntualizou que apareceu unicamente un paciente con meninxite meningocócica neste municipio pontevedrés, polo que enviou unha "mensaxe de tranquilidade" aos veciños, xa que "dispón dun sistema de vixilancia epidemiolóxica ante a aparición de calquera caso desta enfermidade".

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta conta cuns protocolos de actuación e seguimento que se activan no momento en que se ten constancia de cada caso. Así, os contactos máis próximos ao paciente, familiares e da contorna escolar, recibiron un tratamento quimioprofiláctico.

Sanidade puntualizou que teñen consideración de contactos as persoas que, no dez días anteriores á hospitalización dun caso, sexan convivientes no domicilio do paciente; no caso de escolas infantís, sexan nenos que compartan espazo e actividades; e no de centros de primaria e secundaria, sexan persoas que teñen contacto estreito e frecuente co enfermo.