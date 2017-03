O Salón do Automóbil de Lugo contará con 13 concesionarios e 36 marcas do 10 ao 12 de marzo

O Pazo de Feiras e Congresos lucense será o escenario do 10 ao 12 de marzo dunha nova edición do Salón do Automóbil de Lugo 2017, que nesta ocasión contará coa presenza de 13 concesionarios e 36 marcas de automóbiles e motos.

Segundo informa a organización, o salón celebrarase desde este venres nun espazo expositivo de máis de 10.000 metros cadrados, no que os vehículos de catro rodas serán protagonistas.

Durante o desenvolvemento do salón, os concesionarios participantes presentarán as últimas novidades e modelos das súas marcas, segundo indicou a organización do evento.

A inauguración da cita terá lugar ás 13,30 horas deste venres no vestíbulo do Pazo de Feiras e Congresos coa asistencia de diversas autoridades, entre as que se inclúe a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e a secretaria do Parlamento de Galicia, Raquel Arias.