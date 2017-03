A reconstrución do accidente de tren do Porriño apunta a “unha distracción do maquinista”

Peritos xudiciais e persoal da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) participaron á primeira hora deste xoves na reconstrución do accidente do Tren Celta no Porriño (Pontevedra), que o pasado 9 de setembro causou catro mortos e medio centenar de feridos.

Accidente de tren no Porriño, en Pontevedra | Fonte: Europa Press.

Xusto cando se cumpren seis meses do descarrilamento, catro integrantes da comisión xudicial reconstruíron o percorrido do tren exactamente "coas mesmas condicións de vía" e a "mesma secuencia de sinais" para ver "como respondía o tren e o maquinista" a balizas e sinais e para "rexistralo todo" en vídeo.

Tras realizar a reconstrución, o perito xudicial Juan Carlos Carballeira indicou que a "idea principal" que manexan polo momento é que "o que houbo foi unha distracción do maquinista" que provocou o exceso de velocidade. O tren descarrilou tras entrar a uns 118 quilómetros por hora nunha zona limitada a 30.

"Non hai nada ata agora que desminta isto", explicou Carballeira, que admitiu que o maquinista —falecido— "sabía o que tiña que facer, que tiña que reducir a velocidade", pero "non coincide o que fixo co que entendeu".

Aínda que a comisión está "a estudar outras posibilidades" que non quixo desvelar, Carballeira apostou por unha "distracción" para explicar por que o maquinista "cumprimentou os sinais" —confirmou ter recibido os avisos— pero "non freou", tal e como lembrou un membro da CIAF que participou na proba.

RECONSTRUCIÓN

Os catro integrantes da comisión xudicial realizaron a reconstrución desde a cabina do maquinista, rexistrando todas as súas accións. Así mesmo, contaron con persoal no centro de control de Ourense para rexistrar tamén desde alí o comportamento do tren e do maquinista.

O percorrido, iniciado pouco antes das 9,00 horas, foi "idéntico" e en "condicións idénticas" ao realizado o día do sinistro, dixo Juan Carlos Carballeira, que descartou que a instalación con posterioridade na vía do sistema Asfa dixital poida "distorsionar" os datos.

Tras esta reconstrución, na que "non xurdiu nada" que lles chamase "a atención", os integrantes da comisión desprazáronse ata os depósitos de Adif en Redondela para analizar o segundo e o terceiro vagón do tren sinistrado, dado que a locomotora quedou "tan dañada" que non serve para facer ningunha comprobación.

Alí, os peritos realizarán "medicións" e "comprobacións" dos freos e a suspensión. Sobre esta cuestión, o representante da CIAF indicou que "dificilmente" puideron influír estes dous sistemas, aínda que "hai que comprobalo todo".

Sobre a tardanza na realización destas probas, cando se cumpren seis meses do descarrilamento, atribuírona á necesidade de coordinarse coas autoridades portuguesas e á dificultade de localizar a todas as persoas que ían no tren para "falar con eles". A comisión conta con ter este mes "algo máis definitivo" sobre o sinistro.