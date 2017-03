A muller atopada en lapas nunha rúa de Santiago de Compostela na madrugada deste mércores permanece "estable" con "prognóstico moi grave" ingresada na Unidade de Queimados do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac).

Así o confirmaron a Europa Press fontes hospitalarias, que indicaron que a paciente segue como a xornada anterior, sen cambios. A muller, M.E.Q.F., de 59 anos, presenta queimaduras de terceiro grao no 65 por cento do seu corpo, en peito, abdome e pernas.

Os feitos sucederon sobre as 4,15 horas do mércores cando unha persoa alertou ao servizo de emerxencias da presenza dunha muller en lapas na zona de Xoán XXIII. En concreto foi un vixiante da universidade o que a viu e alertou aos servizos de emerxencias.

A Policía Nacional relatou que a muller se prendeu lume, segundo as primeiras investigacións, tras localizar unha garrafa con forte cheiro a líquido inflamable na zona posterior ao pavillón Lorenzo Latorre, debaixo da dársena de autobuses de Xoán XXIII, onde adoitan pasar a noite persoas sen teito.

Foron vixiantes de seguridade da Universidade compostelá os primeiros en chegar ao lugar e avisar a emerxencias. De feito, procederon a apagar as lapas da muller, que é veciña da zona, coas súas propias chaquetas.

CONSCIENTE

A muller foi evacuada por unha ambulancia medicalizada do 061 ao Hospital Clínico de Santiago, tras o que a derivaron á Unidade de Queimados do Chuac. Estaba consciente cando chegaron as asistencias e rexeitou ser asistida nun primeiro momento, a pesar de que presentaba gran parte da superficie do corpo queimada.

As primeiras pescudas da Policía Nacional apuntan a que a muller supostamente botouse polo corpo líquido inflamable e prendeuse lume ao bonzo.