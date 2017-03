O IES Miraflores de Oleiros (A Coruña) celebra este venres unha carreira solidaria para pobos de Guinea-Bissau

O IES Miraflores de Oleiros (A Coruña) celebrará este venres a 'I Edición da Carreira da Luz', unha iniciativa solidaria en colaboración coa ONG Miradas ao Mundo e cuxa recadación se destinará, integramente, para comprar lámpadas solares que serán enviadas a diferentes pobos de Guinea-Bissau.

Nun comunicado, o centro explica que a finalidade desta carreira, que comezará a partir das 19,30 horas no polígono de Iñás, é "acender Oleiros para acender África". Para iso, coa colaboración de corredores e achegas a través dun 'dorsal cero', farase unha recollida de fondos que permita adquirir as lámpadas.

O evento deportivo esta aberto a todas as persoas que queiran participar pertenzan ou non á comunidade do centro educativo. Haberá tamén outras actividades como música ou mercadillos solidarios.

DIA DA MULLER

Por outra banda, con motivo do Día Internacional da Muller, un grupo de profesoras e alumnas do centro sumáronse á conmemoración desta xornada, cos gorros rosas que simbolizan as protestas de mulleres contra a política do presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fixérono, segundo informan o centro, para protestar "contra o escaso valor que se da á muller, entre outras, nas sociedades occidentais" e para reclamar "mellores condicións de vida para mulleres e nenas".