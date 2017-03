O Sergas indemnizará a unha parella de Ferrol por tardar dous anos en darlle o resultado dun cribado neonatal

O Sergas indemnizará con 32.000 euros a unha parella de Ferrol por tardar dous anos en comunicar o resultado dun cribado neonatal de fibrosis quística, que levou á muller a interromper o seu segundo embarazo ao decatarse con esa demora de que a proba dera positivo para a enfermidade.

Así o informou a Asociación El Defensor del Paciente nun comunicado, no que explica que o novo matrimonio presentou reclamación patrimonial contra o Sergas polos "danos e prexuízos" derivados do atraso na comunicación dunha "moi grave enfermidade que padecía o seu fillo recentemente nado".

Os feitos sucederon en xaneiro de 2011 cando, tras nacer o seu primeiro fillo, a parella quedou á espera dos resultados do cribado de metabolopatías que, "ao parecer por razóns técnicas, nunca explicadas aos pais, íase a demorar máis que o resto das probas", segundo relata a asociación, que engade que "o normal é que devandito resultado non vaia máis aló duns poucos días".

"Os pais saíron co seu primeiro fillo do hospital e fixeron vida absolutamente normal, chegando a buscar un segundo, o que conseguiron ao quedar embarazada a nai, sen sospeitar, de ningún xeito, que o seu primeiro fillo padecese doenza algunha", segundo sostén El Defensor del Paciente.

"NEFASTA SORPRESA"

A "nefasta sorpresa", segundo indica a asociación, "leváronlla os pais cando a finais de decembro de 2012 comunicóuselles que o resultado das probas metabólicas do cribado neonatal era positivo para fibrosis quística".

"A partir dese momento a súa vida cambiou de forma radical", segundo sostén e explica que nese momento a muller estaba embarazada, polo que se fixeron de forma urxente as probas para detección no feto como posible portador da devandita enfermidade, as cales resultaron positivas, "polo que se viu obrigada a interromper o embarazo nunha clínica de Madrid".

Tras estes feitos, e a comunicación da existencia de tan grave enfermidade, a muller "foi tratada por sufrir cadros de ansiedade e un trastorno adaptativo, que requiriron atención especializada, un grave daño moral aos dous cónxuxes que xa se expuxeron ter o seu segundo fillo, o que afectou gravemente á parella mesmo a nivel laboral e extremou os coidados do primeiro neno que, ata ese momento, foi criado como un neno completamente san", segundo destaca El Defensor del Paciente.

Sanidade "recoñece non só o transcurso de case dous anos para informar os pais do resultado das probas metabólicas de cribado neonatal, senón que tampouco se ofreceu explicación plausible por parte do laboratorio de metabolopatías do Sergas dese atraso", segundo matizan as mesmas fontes .

Por iso, o Consello Consultivo e a resolución da Consellería de Sanidade recollen, segundo concreta a asociación, que "a demora na comunicación dos resultados da enfermidade que padecía o primeiro fillo estivo na orixe da decisión de interromper a xestación do segundo na semana 21 de xestación, ademais de causar un trastorno adaptativo". "Todo isto puido evitarse de acceder a esa información con anterioridade", sentencian.

XULGADO

Por iso, Sanidade ditou unha resolución administrativa pola que indemniza á familia na suma de 32.000 euros polos danos e prexuízos. Con todo, a familia decidiu acudir ao xulgado, xa que considera que esa suma "non repara de forma integral do dano causado", segundo trasladou a asociación.

Neste sentido, a presidenta da Asociación O Defensor do Paciente, Carmen Flores, manifestou que "estes feitos son inauditos en pleno século XXI, onde a tecnoloxía, ao servizo da saúde das persoas, non debería fallar".

Neste caso, sinala que un fallo "humano" na comunicación do resultado dunha proba "causou un severo daño a unha familia que non tiña o deber de soportar". "Hai que porse na pel da nova nai perdendo ao seu segundo fillo, nunha viaxe soa a interromper o embarazo a Madrid por culpa da desidia do Sergas. Non hai indemnización que pague isto", concluíu Flores.