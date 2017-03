O Grupo Municipal Marea de Vigo advertiu de que o alcalde, Abel Caballero, "non é quen" para decidir unilateralmente a suspensión da Área Metropolitana, e sinalou que debería convocar o pleno do ente supramunicipal para que os diferentes grupos poidan pronunciarse sobre a "defunción" do mesmo.

Rueda de Marea Vigo sobre Área Metropolitana.Rueda de Marea Vigo sobre Área Metropolitana. | Fonte: Europa Press

Así o manifestou este xoves, en rolda de prensa, o portavoz de Marea, Rubén Pérez Correa, quen cualificou a xornada do mércores, na que Caballero anunciou o fin da área, como "día negro para o municipalismo", e responsabilizou tanto ao PSOE como ao PP da "morte infantil" da área.

"O presidente dunha Área Metropolitana non é o 'káiser' de Prusia, se quere disolvela, que convoque o pleno para que os grupos podamos discutir. Que se convoque o pleno e alí asinamos a defunción", proclamou Pérez Correa, quen constatou que o alcalde "se adianta" ao que poida decidir o xulgado sobre a suspensión do ente, reclamada como medida cautelar pola a Xunta no proceso contencioso.

Por outra banda, con respecto ao anuncio de Caballero, de que Vigo sae do convenio do transporte metropolitano e asinará convenios bilaterais con outros municipios, o portavoz de Marea preguntou "como se vai a controlar iso se non hai convenio e se a Xunta, previsiblemente, non permitirá o uso do seu software nos buses".

"NON LLE INTERESA"

Pola súa banda, a portavoz do PP, Elena Muñoz, lamentou que Caballero, cos seus anuncios sobre a área, e tamén sobre outras cuestións como o Campus do Mar ou o pleno para falar de Balaídos, "exerceu como fillo predilecto da Coruña".

Con respecto ao organismo supramunicipal, a concelleira 'popular' sinalou que o alcalde "confirmou que non lle interesa nin a área nin o transporte metropolitano". "O que a el lle vai é o balbordo, a confrontación, e nin sequera tivo a valentía de esperar a ver que din os tribunais (sobre a suspensión)", aseverou.

Ademais, Muñoz recalcou que Caballero "da marcha atrás na área" e no transporte, pero anuncia convenios bilaterais cos concellos "que lle fan seguidismo", cando antes se negou a financiar as bonificacións de billetes a viaxeiros de fóra da cidade.