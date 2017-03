Ferido un motorista ao chocar contra un coche Redondela (Pontevedra)

Un motorista resultou ferido nun accidente rexistrado este xoves despois de chocar a moto que conducía contra un turismo no municipio de Redondela (Pontevedra).

No momento de producirse o choque, segundo informou o 112 Galicia, os vehículos circulaban pola rúa da Praza de Ribadavia, tamén coñecida como Praza do Farol, no termo municipal pontevedrés de Redondela.

O primeiro aviso do suceso recibiuse no 112 Galicia ao fío das 10,45 horas por parte da Policía Local. Tamén, a esa hora, un particular pedía axuda e indicaba que o motorista estaba tirado no chan.

Por iso, solicitouse a intervención do persoal sanitario e informouse á Guardia Civil de Tráfico e aos efectivos do Servizo de Emerxencias Municipal. Ademais, produciuse unha vertedura na calzada a causa do accidente, por iso, foi necesaria tamén a intervención dos Bombeiros do Porriño.

COLISIÓNS SEN FERIDOS

Por outra banda, sobre as 9,00 horas rexistrouse unha colisión múltiple en Mondoñedo (Lugo) ao chocar por alcance tres turismos. O 112 indicou que posiblemente o sol puido ser a causa que cegou aos condutores.

O accidente ocorreu na estrada N-634, na subida do Pedrido, dirección Ribadeo, pero ninguén resultou ferido. Ata o lugar desprazáronse axentes de Tráfico e de Protección Civil de Mondoñedo.

Case á mesma hora na Coruña, sucedeu outra colisión múltiple na Avenida Alfonso Molina, á altura da Fábrica de Armas. Do mesmo xeito que no suceso de Mondoñedo, foron tres turismos os implicados e, por fortuna, tampouco houbo que lamentar daños persoais.

Tras o aviso do alertante, o persoal do 112 Galicia informou os axentes de Tráfico, Policía Local e de Protección Civil.