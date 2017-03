A compravenda de vivendas en Galicia rexistrou unha subida do 5,9% no último trimestre de 2016

A compravenda de vivendas en Galicia aumentou un 5,9% durante o último trimestre de 2016 respecto dos datos rexistrados no mesmo período do ano anterior, segundo unha estatística publicada este xoves polo Ministerio de Fomento.

En total, no últimos tres meses do pasado ano producíronse 4.236 compravendas de vivendas, 237 máis que no mesmo trimestre do ano 2015.

Deste xeito, o número de transaccións inmobiliarias aumentou en Galicia por baixo da media estatal, que no cuarto trimestre de 2016 creceu un 10% ata pechar o ano cun total de 457.689 vivendas vendidas, un 13,9% máis que en 2015 e dato máis alto desde o 2010.

Con todo, Lugo foi a única provincia española que pechou o ano 2016 con crecemento negativo en compravenda de pisos xunto con Teruel. Así, a provincia lucense acabou 2016 cunha caída do 0,4%, mentres que en Teruel fíxoo un 10%.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, a compravenda de vivendas creceu un 13,9% durante 2016, ata sumar 457.689 unidades, co que alcanzou o seu volume máximo desde 2010.

En 2016 compráronse e vendéronse 396.035 vivendas de segunda man, o que ademais arroxa un incremento do 16,2% respecto de 2015. Por contra, a compravenda de vivendas libres novas diminuíu un 3,76% en 2016, ata situarse en 40.489 unidades, o 10,5% do total do mercado.

O mercado da vivenda encadea así o seu terceiro ano de crecemento, aínda que o volume de compravendas de pisos libres constitúe menos da metade respecto da marca de 907.987 pisos vendidos en 2006, exercicio previo ao estalido da burbulla inmobiliaria e ao comezo da crise.

Por rexións, todas as comunidades autónomas pecharon 2016 con aumentos no número de vivendas vendidas. Ao lado das subidas, as máis pronunciadas contabilizáronse en Cataluña, onde o volume transaccións de pisos creceu un 23%, seguida de Baleares (+22,3), Madrid (+17,2%), Asturias (+16,9%) e Comunidad Valenciana (+14%).

Por provincias, Áraba é a que rexistra un maior aumento na de compravenda de pisos en 2016, do 26,6%, por diante de Barcelona (+25,3%) e Baleares (+22,3%). Pola contra, unicamente en Teruel (-10,9%) e en Lugo (-0,4%) descendeu o número de vivendas vendidas

CUARTO TRIMESTRE Á ALZA

A compravenda de pisos pecha 2016 á alza despois de que no último trimestre do ano vendésense 125.516 vivendas libres, un 10% máis que entre outubro e decembro de 2015, un incremento tamén impulsado polo mercado de segunda man, que copou o 89% do total, e que se situou como o mellor trimestre para a vivenda de segunda man desde o segundo de 2007.

Respecto da nacionalidade do comprador, o 16,4% do total de vivendas trasaccionadas no último trimestre foron compradas por estranxeiros, que se fixeron así con 20.806 pisos.

En concreto, os estranxeiros residentes en España compraron 19.922 casas no catro trimestre do ano, un 9,5% máis. Pola súa banda, os estranxeiros que non residen no país fixéronse en 884 vivendas en España entre outubro e decembro de 2016.