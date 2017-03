Dúas botellas cun líquido sen identificar producen dúas detonacións sen deixar daños nun edificio de Vigo

Dúas botellas de plástico que contiñan un líquido sen identificar supostamente produciron na tarde deste mércores dúas detonacións nun edificio situado nunha céntrica rúa da cidade de Vigo, aínda que non houbo que lamentar daños persoais nin materiais.

Tal e como informou a Policía Local, os feitos ocorreron sobre as 16,00 horas, e ata o lugar desprazáronse unha patrulla da Policía Local, así como a unidade de Tedax (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) do Corpo Nacional de Policía.

O portal do edificio estaba "cheo de fume e un forte cheiro acedo", polo que se indicou aos veciños de que non saísen das súas vivendas ata novo aviso, acordoouse a zona, e pediuse a asistencia dos Bombeiros de Vigo.

Efectivos do corpo de Bombeiros confirmaron a Europa Press que había moito fume no lugar, polo que procederon a ventilar. Ademais, a Policía Local manifestou que no interior do inmoble acháronse dúas botellas de plástico cun liquido amarelado no seu interior, sendo ao parecer a causa das dúas detonacións.