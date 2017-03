Galicia presenta no Senado as súas achegas ao pacto estatal contra a violencia de xénero

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, presentou este xoves no Senado as achegas aprobadas a pasada semana no Parlamento de Galicia por unanimidade de todos os grupos co obxectivo de incorporalas ao Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

Alfonso Rueda en MadridAlfonso Rueda en Madrid | Fonte: Europa Press

Rueda participou en Madrid na Comisión Xeral das comunidades autónomas no Senado para dar conta do acordo sobre o Pacto de Estado, nunha reunión na que tamén tomou parte a ministra de Sanidade, Dolors Montserrat.

Na súa comparecencia, o Vicepresidente fixo especial fincapé na importancia de que na reunión participasen tanto os representantes do Goberno central como de todas as autonomías, xa que, "como asunto de Estado", a violencia de xénero "afecta á sociedade na súa totalidade".

Ademais, Rueda presentou o documento de consenso aprobado no Parlamento galego e que "representa o sentir de todos os galegos" en relación a esta secuela.

PROPOSTAS

O Goberno galego, en primeiro lugar, avoga por unha modificación da Lei Orgánica, promovendo a ampliación de violencia de xénero a toda violencia do home sobre a muller, incluíndo a violencia sexual e a trata; así como ampliando as formas de acreditación da condición de vítima.

Do mesmo xeito, considera fundamental incidir na prevención e a detección precoz, impulsando programas nesta liña entre os servizos sanitarios de atención primaria e os servizos sociais.

Ademais, expón incrementar e mellorar as axudas aos menores, ampliando a atención psicolóxica, privando ao agresor de ter a patria potestade e prohibíndolle a garda e custodia dos seus fillos, entre outras cuestións.

Outro dos eixos que desde Galicia se presentou este xoves vira ao redor da formación e a educación. Por iso, solicitouse a introdución na escola de contidos obrigatorios de educación afectivo-sexual, igualdade e violencia. Na mesma liña, avogou por desenvolver protocolos de detección de violencia machista nos institutos e que esta cuestión se teña en conta para o futuro Pacto pola Educación.