O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, denunciou que os traballadores das centrais de emerxencias do 112 e do 061 terán que "asumir o custo" do traslado á Estrada, que "non mellorará a calidade do servizo".

Leiceaga na concentración cos traballadores do 112 e 061Leiceaga na concentración cos traballadores do 112 e 061 | Fonte: Europa Press

Acompañado polo portavoz local do PSOE, Paco Reyes, Leiceaga participou este xoves na concentración que os traballadores destas centrais levaron a cabo ante as portas do edificio multiusos de San Marcos para denunciar que este cambio de instalacións será "un inconveniente" tanto para a poboación como para os propios traballadores".

En primeiro lugar, a presidenta do comité da Central de Emerxencias do 112, Isabel Moares, criticou que a Xunta "se desentienda" dos problemas que suporá para o persoal este cambio de localización.

Así, por unha banda, asegurou que están a utilizar "un programa" que aínda está en probas, que será o que empreguen nas novas instalacións, e para o que aínda non teñen a formación suficiente. "Vai ser un risco tanto para os traballadores como para os cidadáns que chamen dando parte dunha emerxencia". Ademais, censurou que a Administración "se desentenda por completo" dos traballadores "ao non querer asumir o custo" do traslado.

A representante dos operadores subcontratados, Araceli Nine, tamén incidiu nesta cuestión ao asegurar que este traslado suporá que os traballadores teñan que destinar "máis diñeiro" a cuestións como o desprazamento ou o pago de gardarías para os seus fillos. "Os operadores non gañamos nin 1.000 euros ao mes e imos ter unhas perdas de 3.000 euros ao ano".

A Xunta, "EN CONTRA" DOS seus PRINCIPIOS

Ante estas cuestións, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, criticou que a Xunta "vaia en contra dos principios que di proclamar". "Onte celebrabamos o Día Internacional da Muller e hoxe vemos como, na práctica efectiva, a Xunta vai en contra dos principios que di proclamar e que afectan á conciliación da vida persoal e labora", sinalou.

Por todo iso, Leiceaga considerou que "este traslado debe ser revisado e reevaluado" para conseguir que o servizo funcione de forma eficaz". "Iso esixe manter en Santiago todo o que sexa posible e impedir que sexan os salarios dos traballadores os que corran cos gastos das decisións que por motivos políticos toma a Xunta", apuntou.

Pola súa banda, o portavoz local do PSOE, Paco Reyes, considerou que este traslado supón un novo "insulto" para a cidade de Santiago de Compostela á que, na súa opinión, "pretenden quitarlle servizos e referencias".

Ademais, denunciou a "falta de transparencia" mostrada polas direccións do 112 e 061, aos que solicitaron poder entrar nas instalacións para valorar o seu estado, cuestión que lles foi negada.