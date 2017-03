A adaptación teatral de 'A galiña azul' de Casares percorrerá 21 municipios galegos ata finais de abril

A adaptación teatral de 'A galiña azul', unha das obras máis recoñecidas do protagonista das Letras Galegas 2017, Carlos Casares, percorrerá 21 municipios galegos ata finais do próximo mes de abril dentro da campaña 'FalaRedes 2017'.

Este xoves en Santiago foi presentada a xira, que está acompañada pola reedición por parte da Editorial Galaxia dunha das obras máis importantes da literatura infantil en galego, editada en 1968 e que, no ano dedicado a Casares, leva ao teatro de Galicia adaptada por Ana Carreira.

No acto de presentación da xira, encadrada na sexta edición da campaña 'FalaRedes', participaron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, o director de Galaxia, Francisco Castro, e a propia Carreira, quen chanceou con que tiña que ser ela a encargada de adaptar o conto ao teatro porque 'A galiña azul' foi publicada no ano do seu nacemento.

Para Carreira, o conto de Casares "é actual e histórico" ao mesmo tempo, unha defensa de "as diferenzas e os minorizados" a través dunha galiña de cor azul "que canta 'cocorocó' cando todos fan 'quiquiriquí'", co que o ourensán camuflou a situación dos gallegofalantes durante os anos de represión lingüística da ditadura.

Ademais, destacou o atrevemento do escritor ourensán, quen, en pleno franquismo, representou no conto "unha manifestación do pobo en protesta contra a autoridade". Todo iso, acompañado por unha "parte lúdica", conforma unha obra que os nenos "entenden moi ben".

Así, Carreira apuntou que tivo que "ler o libro desde as imaxes e os conceptos" para levar aos escenarios o conto, onde a escenografía, en forma de "crebacabezas", cobra especial importancia.

XIRA POR 21 MUNICIPIOS

Pola súa banda, Valentín García remarcou a importancia dunha obra que fomenta "o respecto ás linguas minoritarias, a solidariedade e o aprecio do distinto". Este fin de semana nos municipios lugueses de Foz e Mondoñedo 'A galiña azul' inicia o seu periplo polos teatros de 21 municipios galegos ao longo desta primavera.

Así, convidou ás familias a que acudan ás representacións, xa que o núcleo familiar é "o máis importante transmisor" da lingua. Logo de Mondoñedo e Foz, a obra dirixirase a Valga (A Coruña), Vilagarcía ou Ribeira e porá fin á súa xira o mércores 12 de abril en Cangas (Pontevedra).

DEFENSA DA LINGUA

O director de Galaxia, Francisco Castro, apuntou que a presentación desta edición "coincide" co falecemento hai 15 anos de Carlos Casares, quen foi director desta editorial.

Ademais, enxalzou como "crucial" a "modernidade dun texto que defendeu" o galego durante os anos de represión franquista "disfrazada" do canto de "cocorocó" dunha galiña diferente.