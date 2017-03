Nova guerra entre Vigo e a Xunta a conta do transporte metropolitano. A decisión do rexidor vigués, Abel Caballero, de suspender a Área Metropolitana e impulsar un novo modelo de transporte na comarca, tras as diferencias que mantén co Goberno galego e a xudicialización da Lei de Transporte Metropolitano para a cidade, acenderon este xoves ao presidente da Xunta que lle mandou varios recados ao alcalde vigués. “Non quero un Vigo que sexa un cortijo persoal dun caballero”, dixo.

Abel Caballero, alcalde de Vigo e Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta

Esa foi a primeira doutras indirectas –máis ben directas en toda regra-- que Feijóo lle espetou a Caballero de quen dixo que “non ten nin palabra, nin valentía”. “Non ten palabra porque incumpre a lei que pactamos todos e non ten valentía porque decide rachar con todo sen que teña saído a sentenza xudicial sobre o caso”, dixo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta ao referirse a que a cuestión está xudicializada “porque lle dixera á Xunta que acudira aos tribunais”,

Feijóo insistiu en que a decisión de Caballero dálle “pena e vergoña”. Foi o terceiro zasca que lle deu ao cualificar de “modelo de esquerdas” o novo sistema de transportes que Vigo quere impulsar. “É de broma”, ironizou Feijóo a suliñar que o que quere o alcalde vigués é que os veciños que sexan dun concello gobernado polo PP paguen máis que os que son dun goberno do PSdeG. “É unha actitude que non se pode xustificar”, indicou.

Feijóo vigués

De feito, o presidente galego amouse moi molesto por esta decisión e lembrou que é tamén foi veciño de Vigo –de feito aínda segue empadroado nesta cidade, aínda que vive en Santiago--. “E os vigueses non merecemos ter ese modelo que quere implantar o alcalde”, indicou.

E aínda foi máis alá en vincularse a Vigo. “Eu fun elixido por esa circunscrición e vouna defender”, mantivo ao facer alusión a que é unha urbe “democrática” que non pode ser gobernada ao “antollo” do seu alcalde. “E débome aos votantes de Vigo”, repetiu, aínda que nas eleccións municipais esta cidade deulle un total apoio ao seu rexedor, apoio que foi principalmente para as mareas nas autonómicas, pero non así ao PPdeG.

“Sinto moito este tipo de actitudes por Vigo e polos vigueses”, insistiu Feijóo ao botarlle en cara ao rexedor vigués que non pode manexar esta cidade como se fora un “cortijo persoal dun caballero”. “Eu vou defender Vigo e non vou admitir que os de Vigo teñan menos dereito que o resto dos galegos”, concluíu.