O alcalde de Noia, Santiago Freire, pediu "perdón" polas súas "desafortunadas palabras" nun acto celebrado na localidade o mércores con motivo do Día da Muller e desculpouse ante "as persoas que se sentiron ofendidas".

Nun comunicado remitido aos medios este xoves, o rexedor popular subliñou que a súa intención "non era ofender a ninguén e, moito menos, menoscabar a dignidade das mulleres". "Non teño ningún problema en pedir perdón porque o que dixen resultou desafortunado", manifestou Freire.

"Foi un minuto fatal nun discurso no que, lonxe de querer atacar ás mulleres, o que quería era mostrar a miña máxima admiración á súa figura", asegurou.

Así mesmo, Freire incidiu no papel "fundamental" que desempeñan as mulleres en calquera ámbito da vida e, produto deste recoñecemento, o alcalde de Noia mostrouse "moito máis doído e arrepentido" pola polémica que provocaron as súas palabras.

INTERVENCIÓN

En concreto, nun fragmento da súa intervención colgada nas redes, pódese escoitar a Santiago Freire pronunciando varios chistes machistas. Así, asegura que "a muller é capaz de sangrar sen cortarse", "a muller é capaz de dar a luz sen corrente" e "a muller é capaz de tocar as narices sen achegarse".

Ademais, continua o seu discurso sinalando que "son moitas as dificultades fisiológicas que teñen con respecto ao home" e que, en ocasións, "fan que ese traballo que teñen que facer de forza física se lle complique".