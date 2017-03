Cal é a política da Xunta para favorecer ás mulleres?

A muller é esta semana o centro da vida política, para o bo e para o malo. Para o malo, porque, ás veces, é o centro de disputas políticas sen moito xeito, como a que tivo lugar o mércores na Cámara. E, para o bo, porque grazas a súa forza e a súa voz estanse tentando cambiar moitas actitudes en contra delas que aínda persisten na sociedade.

Protestas contra a violencia machista

Por iso, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quixo este xoves quedar con esa segunda parte e entoar o “mea culpa” por ter acabado nunha forte discusión coa oposición na Cámara deixando de lado ás mulleres. “Non entendo porque discutimos tanto na Cámara cando xa tiñamos as medidas pactadas”, dixo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta ao ser preguntado por GC.

Feijóo referíase ao Plan contra a Violencia de Xénero que foi pactado e acordado na Cámara e apoiado por todos os grupos; PPdeG, PSdeG, En Marea e BNG. Un acordo do que, ademais, quixo presumir, xa que indicou que o seu vicepresidente, Alfonso Rueda, levouno este xoves a Madrid como exemplo a expoñer na xuntanza do Pacto contra a Violencia de Xénero das autonomías e do Estado.

O presidente galego lembrou que desde o 2012 ao 2016 incrementáronse en catro as mortes por violencia machista en Galicia con respecto ao 2005-2009. Por iso foi contundente, “isto é un terrorismo novo que non nos podemos permitir”.

Neste sentido, lembrou que a Xunta xa incrementou un 31% os orzamentos para loitar contra esta lacra. “Penso que xa se aumentou bastante pero se hai que incrementalo pois incrementarémolo”, concluíu.