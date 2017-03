As universidades de Vigo e Porto captaron 10,6 millóns de euros para a Eurorrexión

Desde o primeiro Cumio Universidade do Porto-Universidade de Vigo, celebrado na cidade galega o ano 2015, ambas as dúas universidades desenvolveron proxectos conxuntos en áreas como investigación, mobilidade, innovación e emprendemento, empregabilidade e organización. Froito dese traballo conxunto nos ámbitos das relacións internacionais e cooperación rexional acadáronse máis de 10,6 millóns de euros de investimento en Galicia e no norte de Portugal.

Foto de familia do II Cumio Universidade do Porto-Universidade de Vigo | Fonte: Universidade do Porto.

Fortalecer alianzas estratéxicas en materia de innovación social e emprendemento; identificar oportunidades de creación e consolidación de emprego cualificado e afianzar a cooperación e competitividade interterritorial son os piares da estratexia de acción definida este xoves no II Cumio Universidade do Porto-Universidade de Vigo celebrado na institución académica lusa e na que tomaron parte os equipos de goberno de ambas as súas institucións, encabezados polos reitores Sebastião Feyo de Azevedo e Salustiano Mato.

No ámbito da innovación e emprendemento, a Universidade do Porto e a Universidade de Vigo contan agora cun conxunto de proxectos comúns, como Academia2Business, FIRE RS!, Smart and Greend Technologies, Erasmus Mundos DREAM,IMAXINA!, Sherpa do mar, AQUA_INNOVA, OPEN_INNOFOOD, SEATALK. As institucións académicas entenden neste intre como prioritario reforzar a identificación de novos proxectos que permitan potenciar a eurorrexión Norte de Portugal e Galicia, tendo en conta as fortalezas e oportunidades deste clúster transfronteirizo.

Pola súa banda, no ámbito do ensino e a mobilidade, ademais de analizar programas conxuntos como ANGLE, Erasmus Mundos DREAM e Iacobus, as e os participantes no cumio analizaron novos modelos para accións integradas, dirixidas aos 1º, 2º e 3º ciclo de formación, así como novos proxectos que potencien a mobilidade de persoal docente, investigador e de administración e servizos.

SINERXIAS

No cumio tamén acordaron reforzar a importancia e estreitar a colaboración en proxectos de empregabilidade, como é ocaso da feira de emprego Finde.U, así como en infraestruturas científico-tecnolóxicas e na captación de empresas e parceiros que reforcen a competitividade na rexión Galicia-norte de Portugal.

As sinerxías entre as ambas dúas universidades xorden no contexto do Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 2014-2020, desenvolvido pola CCDR-N e pola Xunta de Galicia e do Interreg España-Portugal 2014-2020, anterior Poptec. Ambos abarcan, entre outras cuestións, o reforzo da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e da innovación en ambos mercados, no sentido de potenciar a competitividade das pequenas e medianas empresas, un obxectivo para o que resulta fundamental a cooperación entre universidade e empresa, promovendo o emprendemento e o espírito empresarial na rexión transfronteiriza.