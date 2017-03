Olalla Rodil (BNG) maniféstase por unha lei galega de educación e pola restitución dos dereitos laborais

A viceportavoz do BNG no Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, apoiou este xoves a mobilización convocada pola Plataforma Galega en Defensa do Ensino en Santiago de Compostela, onde se manifestou a favor dunha lei galega de educación e defendeu a necesidade de restituír os dereitos laborais do profesorado.

A parlamentaria galega protestou contra a confesionalidade da LOMCE e asegurou que se necesita unha "educación coeducativa e laica". Neste sentido, apoiou a necesidade dunha lei galega de educación que garanta o ensino público e de calidade.

Ademais, Rodil protestou pola perdida de dereito laborais do profesorado e pediu a súa "restitución" e a "recuperación de todo o cadro de persoal docente destruído nos últimos anos".

"Hoxe saímos á rúa a defender un ensino público, galega e de calidade, pero tamén o seguiremos facendo mañá nas aulas", sentenciou a política.