Miles de persoas protestan en Galicia nunha folga educativa con baile de cifras entre Educación e sindicatos

Miles de alumnos e profesores saíron á rúa este xoves en toda Galicia como parte dunha xornada de loita en todo o Estado, no marco da primeira folga xeral no ensino convocada este ano en contra da Lomce e a continuidade dos recortes no sistema educativo.

Manifestación contra a Lomce en VigoManifestación contra a Lomce en Vigo | Fonte: Europa Press

A folga rexistrou datos desiguais de seguimento entre os achegados pola Consellería de Educación e os facilitados polos sindicatos de profesorado.

A Xunta asegurou que un 11,42 por cento do profesorado acudiu á folga nos centros públicos, mentres que un 0,39 por cento fíxoo nos concertados. Con todo, UXT elevou a participación ao 63 por cento dos docentes.

Así mesmo, a Plataforma galega en Defensa do Ensino Público e o sindicado Erguer! destacaron que entre o 80 e o 90 por cento do alumnado galego apoiou a folga xeral convocada este xoves.

DÚAS CONVOCATORIAS

As protestas plasmaron, ademais, a división existente entre as dúas plataformas que aglutinan á maioría de entidades e asociacións que representan á comunidade educativa en Galicia, que convocaron un calendario de protestas separado.

En Santiago, pasadas as 11.45 horas, arrincaba unha primeira manifestación da Alameda convocada pola Plataforma Galega en Defensa do Ensino, da que forman parte CIG-Ensino, Anpas Galegas ou o sindicato Erguer!, liderada por unha pancarta coa lema 'Non á Lomce! Lei Galega de Educación'.

Á marcha desprazáronse diversos cargos do BNG para trasladar o seu apoio aos manifestantes, como Ana Pontón, Olalla Rodil, Montse Prado ou Rubén Cela.

A protesta percorreu as rúas de Compostel, ascendendo polo Hórreo e concluíndo na Praza de Praterías compostelá, onde celebrou o seu acto final e deuse lectura ao manifesto da plataforma.

Momentos antes de saír, o portavoz nacional da CIG-Ensino, Anxo Louzao, destacou o "éxito" da protesta, que debe ser "a acta de defunción" da Lomce e a restitución dos dereitos laborais e salariais do profesorado.

Louzao esixiu o impulso a unha Lei Galega de Educación que respecte as dinámicas propias da comunidade galega, e reclamou á Xunta que "deixe de actuar como un boneco e unha comparsa" ante o Ministerio de Educación, rexeitando ademais os fundamentos do pacto educativo que se pretende impulsar desde Madrid baseado "nos alicerces da Lomce". "Connosco non conten para iso", advertiu.

Iria Figueroa, de Erguer!, destacou que o alumnado "quere mobilizarse por un modelo educativo distinto", baseado en criterios "pedagóxicos" e non "para vomitar contidos nun exame". Neste sentido, reclamou a derrogación da Lomce e o decreto 3+2, para que as familias "non teñan que pagar máis do que poden permitirse polos seus estudos".

A SEGUNDA PROTESTA, A MÁIS NUMEROSA

Cando a primeira marcha chegaba ao casco antigo para concluír a protesta, sobre as 12.15 horas, iniciábase desde a Alameda a segunda manifestación.

Neste caso, estaba convocada pola Plataforma en Defensa do Ensino, constituída por CC. OO., FETE-UXT ou Sindicato de Estudantes, entre outras entidades.

Centos de persoas percorreron as rúas nun itinerario similar á primeira manifestación, nun grupo máis numeroso que concluíu finalmente na Praza da Quintana.

Paula Rodríguez, unha das portavoces da plataforma, xustificou a protesta na necesidade de tombar a Lomce e de impulsar "un pacto educativo, social e político consensuado".

Así mesmo, esixiu un "maior investimento nos orzamentos de Educación" e un sistema de bolsas "que garanta a igualdade de oportunidades".

Por parte do Sindicato de Estudantes, Lucía Guerra reclamou a eliminación "da Lomce, o 3+2, e dos recortes", ademais de esixir que se recuperen os postos de traballo "de miles de profesores" despedidos nos últimos anos.

DIVISIÓN ENTRE PLATAFORMAS

A división marcou a xornada de protestas en Galicia. De feito, a plataforma Folga 9M, asembleas de alumnos, portaron pancartas ao longo do percorrido da manifestación esixindo un movemento estudantil "que non siga intereses partidistas".

Louzao xustificou a convocatoria separada en que "ninguén" se puxo en contacto coa súa entidade para realizar unha proposta conxunta. Neste sentido, arremeteu contra unha protesta "que vén desde Madrid", advertindo de que non están dispostos a ser "convidados de pedra" ou a bailar "ao paso que se marque" desde o Estado.

Así mesmo, lembrou que a plataforma estatal "non apoiou a folga do pasado 16 de febreiro" e lamentou que "non se respecte a dinámica galega", a pesar do "esforzo" movilizador e que finalmente se uniron á protesta deste 9 de marzo.

Paula Rodríguez, pola súa banda, recoñeceu que "probablemente" a xente non entende a convocatoria de dúas manifestacións, dado que "o lóxico sería unificar".

A pesar diso, considerou que pola súa banda "non hai falta de entendemento" para realizar unha proposta conxunta. "É o que ocorre sempre. Nós convocamos e sempre hai outra banda que nunca achegará posturas".

OUTRAS CIDADES

A escena de división repetiuse noutras localidades. Na Coruña a protesta convocada pola Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público reuniu centos de persoas (preto de 1.000 segundo os convocantes e unhas 450 segundo a Policía local), que saíron da praza de Vigo para concluír á altura da Subdelegación do Goberno.

'A Lomce é a lei do Opus Dei' ou 'Ensino Público e de calidade' foron algúns das lemas máis coreados, nunha protesta convocada tamén para demandar unha "lei galega de educación".

Pola súa banda, a protesta da Plataforma en Defensa do Ensino Público aglutinou tamén a preto dun milleiro de manifestantes (650 segundo a Policía local), e partiu de Praza da Palloza para finalizar en Kiosko Alfonso.

En Vigo tamén se celebraron manifestacións separadas, secundadas por centos de estudantes e profesores.

Desde UXT-Galicia, Paula Carreiro, trasladou o seu rexeitamento aos recortes en educación, a baixada dos salarios do profesorado, os cocientes das aulas, e esixiu o fin do decreto 3+2, a Lomce, e defendeu un verdadeiro pacto educativo "a nivel político e social".

Así mesmo, Verísimo Pazos (CC.OO.), engadiu que as mobilizacións deste xoves son consecuencia das reformas do Partido Popular e da "situación complicada" que hai na actualidade, onde por unha banda se manifesta a intención de facer un pacto educativo e, mentres, danse "todos os indicios de querer retardar e pór paus na roda do sistema".