O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, expresou o rexeitamento do seu partido ao proxecto da futura autovía A-57 porque, ao seu xuízo, "duplicará" á autoestrada AP-9 e "beneficia" ás construtoras "que aparecen nos papeis de Bárcenas".

Villares, nunha rolda de prensa na sede de Marea Pontevedra e antes de visitar as obras de construción no monte da Fracha da A-57, bautizouna como a "autovía fantasma" e rexeitou que se trate dunha "circunvalación" á cidade de Pontevedra, como se expuxo nalgúns foros. "Iso é unha mentira", subliñou.

Respecto diso, explicou que a Lei de Estradas do Estado, vixente desde 2015, contempla este viario como unha autovía "que vai desde Coruña ata O Porriño", é dicir, "a duplicación dunha infraestrutura", en relación á AP-9.

A A-57 é, segundo insistiu Luís Villares, "unha autovía en paralelo a menos de 5 quilómetros polo leste, de arriba a abaixo, de norte a sur, entre A Coruña e O Porriño".

O portavoz de En Marea na Cámara galega cre que cando esta infraestrutura estea construída "nun período de cinco ou dez anos" a cidadanía optará por circular por unha autovía de carácter gratuíto en detrimento de a autoestrada de peaxe, que acabará crebando ante a falta de usuarios polo que terá que ser rescatada polo Estado. "Que clase de broma de mal gusto é esta?", preguntouse.

Así, criticou o rexeitamento do Estado ao "rescate para o público" da AP-9 alegando non hai diñeiro para iso, pero que si atope financiamento para esta autovía. Na súa opinión, é "obsceno" que se "oculte" isto aos galegos.

"Que teñamos que pagar primeiro a A-57 e logo o rescate da AP-9", dixo, beneficia ás construtoras, en concreto "ás principais: Sacyr, Fomento Construcións e Contratas e OHL, que son parte das mesmas que aparecen nos papeis de Bárcenas como financiadores do Partido Popular".

"DESENMASCARAR" O TRAMO EN CONSTRUCIÓN

En nome do grupo parlamentario de En Marea, anunciou o rexistro de varias iniciativas para que os partidos políticos con representación no Pazo do Hórreo sitúense sobre este asunto e tamén para "desenmascarar" o tramo actualmente en construción entre A Ermida-Vilaboa, atravesando o monte da Fracha, para esixir "que cesen inmediatamente as obras".

En Marea tamén demandará á Xunta que inste o Estado a retirar este proxecto de autovía e proceder á transferencia e rescate da autoestrada AP-9 ,"porque é moito máis eficiente en termos económicos que construír unha autovía como a A-57".