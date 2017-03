O Consorcio de Santiago estuda a proposta do plan de actuación para encarar os Xacobeos de 2021 e 2027

O Consorcio de Santiago celebrou este xoves unha reunión da súa comisión executiva, na que se comezou a analizar a proposta estratéxica para encarar os Xacobeos que terán lugar nos anos 2021 e 2027.

Comisión executiva do Consorcio de SantiagoComisión executiva do Consorcio de Santiago | Fonte: Europa Press

Así, desde este xoves quedou aberto o prazo de "debate" e de achegas das diferentes administracións e "membros participantes" para incorporar novidades para "mellorar o documento", segundo informou o ente nun comunicado.

Ademais, a comisión executiva do Consorcio renovou os convenios con entidades culturais e educativas da capital galega por un montante total de máis de 800.000 euros.

Entre eles inclúese un plan de "restauración e mellora" do itinerario fluvial 'De ponte a ponte polo río Sarela', así como outros convenios como o que mantén o Consorcio co Auditorio de Galicia, o do festival Cineuropa, Fundación Granell ou 'Música en Compostela', entre outros.

Así mesmo, o Consorcio aprobou o Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica, que busca "mellorar a eficiencia enerxética das vivendas" a través de axudas por valor de 150.000 euros para a reforma dos "elementos especiais de madeira e reixas" nos inmobles da Cidade Vella.

PROGRAMA LOCALÍZATE

Por outra banda, logo deste xoves queda aberta a convocatoria para a concesión de subvencións do 'Programa Localízate 2017', que destina outros 150.000 euros para "optimizar a accesibilidade, a eficiencia enerxética, a imaxe exterior e o acondicionamento interior dos locais".

Na reunión deste xoves tamén se despediu ao secretario do Consorcio e do Concello de Santiago, Javier Castiñeira Izquierdo, quen abandonará ambos os cargos por xubilación.