O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, proclamou este xoves que "Vigo cada vez se parece máis a un 'cortijo' persoal" do alcalde da cidade, Abel Caballero, antes advertir que el, que é deputado pola circunscrición pontevedresa, vai defender a Vigo e non admitirá que os seus cidadáns teñan "menos dereitos en transporte".

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras o ConselloO presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras o Consello | Fonte: Europa Press

"Teño un compromiso redobrado cos votantes de Vigo, que me deron unha gran confianza", sentenciou ao termo do Consello da Xunta, preguntado polo anuncio de Caballero de que paralizará a área e que deixa sen efecto o convenio do transporte metropolitano polo "bloqueo da Xunta".

Ademais, o alcalde avanzou a súa intención de asinar cos rexedores dos concellos da área viguesa convenios bilaterais que permitan aos seus habitantes facer uso do transporte urbano de Vigo "nas condicións que aparecen no convenio da Xunta".

"Espero que non sexa certo que vai romper a área, fun veciño de Vigo moito tempo e non nolo merecemos", aseverou Feijóo, antes de engadir que, se se ratifica o anuncio realizado na pasada xornada, evidenciarase que Caballero "non ten palabra nin valentía".

Segundo o líder popular, o alcalde demostrará que non ten "palabra" porque asinou "diante" del o convenio do transporte metropolitano, e a súa falta de "valentía" porque "rompe a área xusta antes de que saia a sentenza", despois de "instar" o Executivo autonómico a ir aos tribunais para resolver a discusión e de que este dese o paso.

"DÁME VERGOÑA"

"E o do transporte metropolitano de esquerdas será outra broma", continuou Feijóo, antes de advertir que non se pode dicir a un cidadán de Vigo que "se acode a un concello gobernado polo PSOE terá descontos, pero se o dirixe o PP non".

Feijóo asegurou que esta situación lle da "vergoña" e que sente o que padecen os vigueses, a quen o seu alcalde lles fai "pagar máis" polo transporte mentres que o resto de áreas de Galicia funcionan cos convencios pechados coa Xunta desde hai anos.