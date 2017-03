Consello.- Feijóo reitera que Galicia pretende sacar a OPE, pero mantén a condición de que haxa lei de orzamentos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reafirmouse en que, "polo que a Galicia refírese", as oposicións están "garantidas", pero insistiu na necesidade unha lei de Orzamentos Xerais do Estado (PGE) que dea "seguridade xurídica". "Cun decreto non basta", apostilou, nun escenario no que os prazos apuran, sobre todo para a OPE de Educación.

Ao termo do Consello, o xefe do Executivo insistiu en que a Xunta traballa "para sacar a oferta pública de emprego" (OPE), que quere "ter preparada este mes". O Goberno galego avanzara un total dunhas 3.000 prazas. Iso si, Feijóo reafirmouse en que a Administración non enganará "a ninguén" nin vai convocar oposicións con "inseguridade xurídica".

Devandito isto, declarou que el é "dos convencidos de que haberá OPE en España en 2017". "Polo que a Galicia se refire, a oferta pública de emprego está garantida e, se temos a mínima cobertura legal para poder facela, convocarase de forma inmediata", agregou.

Feijóo insistiu en que el tamén é partidario de superar a taxa de reposición do cento por cento das vacantes de 2016 e convocar --aínda que se abordará cos sindicatos-- máis prazas, pero volveu a ligalo a que o "posibilite" a lei de Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

"NON VALE UN REAL DECRETO"

E é que, preguntado directamente acerca de se bastaría o acordo sobre o punto das oposicións e un decreto, replicou que "se necesita rango de lei, non vale un real decreto".

"Desde sempre en todas as ofertas de emprego as prazas concrétanse na lei de orzamentos, todos os anos. Un decreto non ten cobertura, necesítase un texto legal", apostilou.

PISOS BALEIROS DA BANCA

Por outra banda, preguntado acerca de se haberá sancións aos bancos por non declarar vivendas baleiras, explicou que non hai "ningunha decisión" adoptada respecto diso e explicou que, ata o momento mantense contacto cos rexistradores para ver se a información que transmite a banca "concorda coa realidade rexistrada".

"O que queremos é transparentar os pisos baleiros na comunidade; puxemos en marcha medidas para mobilizar os pisos desocupados. Non é unha imposición, senón unha opción interesante para os titulares dos pisos e para todos", concluíu.