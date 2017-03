Trinta hostaleiros galegos competirán este luns polo título de Mellor Tirador de Cervexa de Galicia

Un total de 30 hostaleiros galegos competirán o luns no Campionato Galego de Tiraxe de Cervexa Estrella Galicia, que terá lugar no Fórum Gastronómico da Coruña, segundo informa a compañía cervexeira. Desta competición, sinala que o obxectivo é "recoñecer a destreza no servizo de cervexa dos profesionais galegos".

O mellor, ademais de alzarse co galardón de Mellor Tirador de Cervexa de Galicia, terá a oportunidade de optar ao título nacional na final que se celebrará no mes de abril en Madrid no marco do Salón de Gourmets, onde poderán enfrontarse aos mellores doutras comunidades autónomas.

A provincia con maior representación é A Coruña, con trece participantes. La Bodeguilla de San Lázaro de Santiago de Compostela, A Canteira de Ferrol, Taberna Venezuela de Rois, Mesón 7 Camiños de As Pontes o Río Sor de Ortigueira enfrontaranse a profesionais da Coruña.

Dela, proceden O Roncudo, El Huerto de Los Cantones, La Teresa, el restaurante Domus, Roots, Central Park, Café Bar MS e restaurante Miga.

Catro hostaleiros lucenses competirán este luns representando á súa provincia no Campionato. Trátase de Jaime López, da Cafetaría Yaldara do Polígono das Gándaras, de Esteban Seoane, de O'Porras Bar de Vilalba, de Francisco José García, de Área 507 de Outeiro de Rei e de Ana María López, do Restaurante A Nosa Terra de Lugo.

OUTROS PARTICIPANTES

Á súa vez, en representación da provincia de Ourense competirán Tamara Vázquez do Bar Terradillos de Vilamarín e de Luís Alberto de Sousa da Tapería Comonacasa do Carballiño.

Da provincia de Pontevedra proveñen once participantes na competición. Representantes do Café Bar Delicias, do peruano Kero, de Reca Hollywood e da Cafetaría As Chairas, todos eles en Vigo, enfrontaranse a hostaleiros do Chiringo Área dos Cans de Bueu e o Restaurante Casa Pinales de Chapela.

Tamén participará o Bar Tintanegra de Poio, a Adega vos Arcos de Vilagarcía de Arousa, o Mesón A Vila da Estrada, o Shark Coffee de Pontevedra e o Restaurante Coto da Aguia de Redondela.

VALORACIÓN DO XURADO

Integrado por expertos en tiraxe, hostalaría e gastronomía, o papel do xurado será o de "valorar a calidade, eficacia e rapidez no servizo, así como os coñecementos sobre cultura cervexeira dos aspirantes ao título".

Ademais, analizará e puntuará a actividade de cada participante, "tendo en conta uns parámetros como o estilo, técnica e forma de tirar a cervexa, o acabado, a cremosidade da escuma e limpeza, así como a súa presentación", segundo sinala a organización.