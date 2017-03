O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou que a industria en Galicia rexistrou un incremento de 11.500 postos de traballo entre 2015 e 2016, no marco da 'Axenda Galicia-Industria 4.0', á vez que avanzou un incremento do investimento para seguir avanzando e o impulso inmediato dunha nova lei de fomento de implantación industrial na comunidade.

Reunión do Consello da XuntaReunión do Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

"Estamos a elaborala e creo que neste primeiro semestre, en xuño, poderemos tela", defendeu, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, na que explicou que o seu obxectivo será "facilitar os investimentos", sobre todo as de carácter singular e aquelas que se efectúen en sectores estratéxicos.

O Goberno autonómico estuda así como diminuír os prazos de emisión de informes e a posibilidade de reestruturar as distintas normativas que inciden na instalación de industrias na comunidade.

Preguntado acerca de se a competencia de Portugal incide no deseño desta normativa, replicou que o país luso "conta, evidentemente". Non en balde, esgrimiu que a intervención da 'troika' modificou o modelo sindical, de relacións labores e salarios en Portugal.

"Portugal é un competidor. Isto non hai que usalo como un problema, senón como unha oportunidade. E debemos competir cun país cos salarios máis baixos con máis flexibilidade e incrementando a competitividade e a produtividade", aseverou.

175 MILLÓNS DE INVESTIMENTO

Á marxe da esta norma, Feijóo avanzou outras medidas no bienio 2017-2018 como un programa de mercadotecnia industrial e outro de provedores industriais; a creación do Observatorio Industria 4.0; ou unha estratexia para "mellorar e coordinar" o sistema loxístico.

Estes plans serán debatidos e enriquecidos con achegas do sector durante as próximas semanas. En concreto, realizaranse talleres co Foro Económico de Galicia, empresas tractoras, clusters e o Consello Galego de Economía e Competitividade.

En total, a Xunta prevé investir máis de 175 millóns de euros entre 2017 e 2018 a través da 'Axenda Galicia-Industria 4.0', un 22 por cento máis do que se investiu durante os dous primeiros anos.

BALANCE 2015-2016

E é que Feijóo lembrou que esta Axenda naceu en 2015 co obxectivo de chegar a 50.000 postos de traballo en 2020 e co reto de incrementar o peso da industria no PIB galego.

Neste sentido, concretou que, nos dous primeiros anos, Galicia creou 11.500 novos empregos industriais. Neste bienio, a Xunta investiu 143 millóns de euros, por encima do previsto inicialmente. Con estes fondos, impulsouse a modernización de 4.200 empresas.

Tras detallar que, en total, entre fondos públicos e privados, Galicia mobilizou 342 millóns de euros, o titular do Goberno galego fixo fincapé en que o incremento do índice de produción industrial en Galicia en 2016 foi "o segundo" maior en España, polo que a Xunta "vai no camiño adecuado".