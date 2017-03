A interprofesional láctea traballa para que o sector figure na axenda política de España

Inlac, a interprofesional que engloba a todo o sector lácteo nacional, tanto á rama de produción como de industria, traballa para que a sustentabilidade do sector lácteo e a promoción do seu consumo estean na axenda política española, polo que mantivo este xoves unha reunión con deputados da Comisión de Agricultura do Grupo Parlamentario Popular para seguir avanzando no desenvolvemento do acordo lácteo, impulsado polo actual equipo do Ministerio de Agricultura, segundo informou nun comunicado.

En concreto, o presidente da interprofesional, José Armando Tellado, acompañado de membros da xunta directiva, presentou as actividades desenvolvidas por Inlac nos últimos anos e trasladou a satisfacción do sector pola existencia do acordo lácteo.

A Interprofesional comunicou aos parlamentarios a importancia de seguir avanzando no seu desenvolvemento, continuando o traballo que, co apoio do Ministerio, vén realizando en anos tan complicados como os dous últimos.

Do mesmo xeito que fixese coa ministra García Tejerina e cos representantes de PSOE e Ciudadanos, o presidente de Inlac expuxo ao PP que para materializar este desenvolvemento é necesario concretar o concepto de sustentabilidade e para o que propón a metodoloxía da cadea de valor, elaborada para a Interprofesional por unha consultora externa, como ferramenta de traballo que incorpora estatísticas públicas do sector.

Ademais, a Interprofesional propón avanzar na procura de mellores prácticas nas modalidades de contratación entre industria e distribución, outro dos puntos do acordo e aposta pola creación dun organismo de control que vixíe o seu cumprimento.

A circunstancia de que as relacións contractuais entre o sector produtor e a industria estean reguladas polo paquete lácteo, que non integra á distribución, pode potenciar os desequilibrios no poder de negociación ao longo de toda a cadea.

Doutra banda, Inlac tamén transmitiu a súa "preocupación" polo descenso continuado no consumo de leite e produtos lácteos por parte da poboación española, xa que no últimos cinco anos, o consumo de leite caeu un 4,3% e de produtos lácteos un 1,3%. "Seguiremos traballando para aumentar o consumo do único produto cun valor nutricional tan alto por cada céntimo de euro", dixo Tellado.

REUNIÓNS

"Estas reunións pretenden pór ao sector lácteo na axenda política do noso país e fomentar a colaboración de todos os axentes para avanzar na liña de traballo que desde Inlac marcámonos para lograr ter un sector lácteo sustentable", indicou Tellado.

Desde comezos deste ano, ademais de reunirse con García Tejerina, Inlac veu celebrando encontros de carácter institucional coas conselleiras de Agricultura da Xunta de Galicia e do Principiado de Asturias, así como con parlamentarios do PSOE e de Ciudadanos.