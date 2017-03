A Deputación de Pontevedra destinará 150.000 euros para obras de reforma no Cuartel da Garda Civil de Cambados

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, anunciou este xoves que o goberno provincial aprobou unha achega de 150.000 euros para a mellora das instalacións da Garda Civil no municipio de Cambados.

Silva fixo este anuncio no transcurso dunha visita oficial este xoves á Comandancia da Garda Civil de Pontevedra para coñecer o seu funcionamento e as obras acometidas no recinto con financiamento da administración que preside.

En declaracións aos xornalistas, Carmela Silva fixo un recoñecemento público á "inmensa e excelente labor que prestan os homes e mulleres gardas civís". Así, reiterou a disposición da Deputación de Pontevedra para colaborar "particularmente, nos pequenos concellos, onde, sen a Garda Civil, habería serias carencias".

A presidenta explicou que xa se executaron as obras recollidas no convenio asinado para a mellora das instalacións da Comandancia de Pontevedra. Trátase duns traballos licitados o pasado mes de outubro, pero acordados polo anterior goberno do Partido Popular. "Gústame recoñecer as cousas. Iso tamén é lealdade institucional", apostilou.

Con esta colaboración, a Comandancia arranxou a fachada dos pavillóns, cubríronse prazas de aparcadoiro e renovouse por completo o parque infantil.

Tras estas melloras, segundo explicou o coronel xefe da Garda Civil de Pontevedra, Miguel Estévez Lara, a Comandancia "xa non ten carencias" e as actuacións que están programadas poderanse executar cos seus "propios orzamentos".

A achega da Deputación de Pontevedra de 150.000 euros irá destinada a obras de reforma no cuartel de Cambados. Será, segundo comentou Estévez Lara, un investimento "importante" que agradecerán, segundo sinalou, tanto os axentes alí destinados e as súas familias, como os cidadáns que fagan calquera xestión nestas instalacións.

"ANOS SUCESIVOS"

Neste sentido, o coronel xefe pediu á presidenta da Deputación de Pontevedra que, "dentro das posibilidades", esta colaboración amplíese a "anos sucesivos" para cubrir as "carencias" doutras administracións.

Con respecto a unha posible ampliación da Comandancia pontevedresa, un recinto no que traballan 400 persoas, o coronel explicou que existe un "ofrecemento" dos donos da areeira lindeira.

Respecto diso, comentou que sería o lugar "lóxico". Cando se construíu o cuartel "non se chegou a un acordo", pero agora espera que eses terreos "revertan" ao Estado a cambio dunha contraprestación económica.