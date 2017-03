O presidente da patronal galega, Antón Arias, acusou ao máximo representante dos empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, de ser o promotor dunha estratexia "de acoso e derribo" polas súas "ambicións persoais" para porse á fronte da confederación de empresarios de Galicia (CEG).

Reunión de Jorge Cebreiros e AriasReunión de Jorge Cebreiros e Arias | Fonte: Europa Press

Díxoo ao termo do primeiro comité da CEG celebrado sen participación da confederación de empresarios de Pontevedra (CEP), despois de que estes últimos decidisen, este luns, un "cesamento temporal" de asistencia aos órganos de dirección da patronal galega, descontentos coa forma en que Arias lanzou a súa candidatura a poucos días das eleccións de xaneiro.

En declaracións a Europa Press, Arias tachou de "antidemocrático, extemporáneo e desleal" o comportamento de Cebreiros, vinculouno coas súas "ambicións persoais" co ánimo de "gañar tempo para poder presentar candidatura" e advertiu de que "pode ter responsabilidades".

De feito, o presidente da CEG atribuíu esta manobra ao responsable da CEP para xerar un escenario no que se volvería á idea de buscar un candidato de consenso, que xa estivo sobre a mesa antes dos últimos comicios. El foi o principal promotor, segundo aseverou Arias, sen deixar de sinalar que Cebreiros debe "despexar" a súa situación xudicial para gañar apoios.

DESCARTA A SÚA DIMISIÓN

Así, na análise de Antón Arias, a actuación dos empresarios pontevedreses busca "illalo" para forzar a súa "dimisión", ante o que descartou que vaia a presentala. "Nin moitísimo menos", sentenciou.

Pola contra, lembrou que el ten "un compromiso" e que fala "en nome do empresariado de Galicia", co propósito de pór en marcha o seu "proxecto para viabilizar" a institución.

Arias negou que a decisión da CEP supoña unha "limitación" á CEG, que "vai seguir traballando" pois "ten capacidade para iso". Mostrou, neste sentido, a súa vontade de demostrar "con feitos concretos" que "a vida segue" e a patronal galega pretende "manterse á marxe de disputas artificiais" provocadas polos "intereses persoais" dalgúns. "Non imos perder tempo", profundou.

POSIBLES "REPRESALIAS"

O representante dos empresarios galegos advertiu de que, con isto, "á única que se fai daño é á organización", pero negou que o feito de que a CEP non participe nos órganos de goberno da CEG supuxese un encarecemento do préstamo ou dificultades para asinar o refinanciamento da hipoteca. "Non é certo", afirmou.

Sobre esta última operación, é máis, resaltou que "non hai ningún risco" e "todo segue o seu curso", ao estar aprobada polos bancos e pola propia patronal e só faltar "a formalidade da sinatura".

Arias comentou, é máis, que unha eventual saída da CEG "non ten cabida" nos estatutos da organización, polo que avanzou que "se podería designar a outras persoas", en función do tempo que dure a medida dos pontevedreses, para ocupar o seu lugar nos órganos directivos.

Tamén avisou de que "podería derivar" en "represalias", algo que exemplificou, nun hipotético caso, coa rúbrica dun convenio por parte da CEG que se vise lastrada por esta problemática.

"ABERTO AO DIÁLOGO"

Con todo, Arias mostrouse "aberto ao diálogo", iso si, no seo da organización, posto que, na súa opinión, "a parte que torceu" a situación é a que debe "reconducila".

Aínda que puntualiza que "non é unha batalla para ver quen dobra o xeonllo", o empresario coruñés considera que xa que "son eles quen puxeron un límite" e "parece que non queren falar", son os que han de "reconsiderar" a súa formulación.

Repróchalle a Cebreiros, así mesmo, optar pola "vía dos medios da comunicación" para comunicarse, en lugar da "vía orgánica".

"UTILIZACIÓN TORTICEIRA"

Igualmente, Antón Arias entende que a CEP, e tamén os empresarios de Ourense, están "a utilizar de forma torticeira" as súas valoracións críticas cara á reforma laboral.

Ao seu xuízo, é "de lóxica" que "a sociedade española non pode manter unha situación que xera desigualdades" e tampouco pode "estar contenta cun modelo de precarización".

Mantén así o seu posicionamento, e asegura, ademais, que é un "tema compartido" e un pensamento "maioritario" na CEG, a pesar de recoñecer que descoñece que se debateu --e se se fixo-- en Pontevedra e Ourense sobre este asunto.

No entanto, matiza as palabras sobre os soldos, ao afirmar que cre que é necesario que os traballadores teñan "masa monetaria" para que haxa consumo e isto impulse a economía, pero precisar que este aumento "non se cuantificou" e, para a CEG, debe ser "modulado" por sectores e en función da negociación e o convenio do que se trate.

Desta forma, resolve o debate censurando que Cebreiros "quérelle dar a volta" ás súas declaracións, do mesmo xeito que reproba o que se dixo sobre as súas visitas a Vigo, Lugo e A Coruña, e unha suposta defensa das demandas destas dúas últimas, fronte á primeira. "É falso e é unha postverdade", remachou.