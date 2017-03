Corderex estará presente no Fórum Gastronómico A Coruña

O IGP Cordeiro de Estremadura 'Corderex' estará presente unha vez máis na mostra culinaria do Fórum Gastronómico A Coruña, a cita gourmet que ExpoCoruña celebra este ano do 12 ao 14 de marzo.

Un evento no que Corderex formará parte do escaparate gastronómico estremeño da man do Padroado de Turismo da Deputación Cáceres, xunto a outros selos de calidade de Estremadura, para "dar a coñecer e promocionar a dieta mediterránea e a tradición culinaria rexional".

Como en cada edición, os mellores profesionais e gourmets do país reuniranse para dar a coñecer as novidades do sector, sinala a organización.

Ao longo de toda a feira os visitantes poderán informarse sobre as cualidades e as garantías de calidade dos produtos DOP e IGP de Estremadura, así como gozar das súas degustacións desde a caseta da Deputación de Cáceres.

O chef David Moreno, do Restaurante Villa Xaraiz de Jaraíz de la Vera e membro de Acocyrex, será o encargado de elaborar in situ distintas creacións cos produtos de calidade DOP e IGP da provincia.

Entre as tapas que poderá degustar o público, o domingo 12 ofrecerase 'Caldereta de Cordero de Extremadura al Pimentón de la Vera' e o luns 13 'Albóndigas de Cordero de Extremadura caramelizadas con Vino Ribera del Guadiana y orejones especiados'.

Así mesmo, durante todos os días do fórum, desde Corderex ofreceranse degustacións de fiambre de Cordeiro de Estremadura para dar a probar as calidades e cualidades do produto que certifica o IGP estremeña.

FÓRUM GASTRONÓMICO A CORUÑA'17

Creado en 1999, Fórum Gastronómico é o primeiro congreso de gastronomía con feira, un espazo dirixido a profesionais que, ademais da mostra comercial, alberga presentacións de produto, sesións de cociña en vivo, degustacións, catas, maridaxes e diversas actividades temáticas con mestres da cociña.

Este ano o programa centrarase na nova cociña galega e contará con sesenta cociñeiros da comunidade, como Pepe Solla (Solla), Javier Olleros (Culler de Pau), Luís Veira (Árbore da Veira), Iván Domínguez (Alborada) e outras novas promesas da rexión como: Alberto Cruz (Landua), Carlos Javier González (Merenzao), Diego López (A Molinera). Ademais, o fórum contará cunha representación da cociña portuguesa cos tamén estrelados Henrique Sa Pessoa (Alma) ou Alexandre Silva (Loco).

Como novidade, nesta edición realizaranse dúas sesións monográficas de especialización, unha primeira dedicada á carne con protagonistas da talla de Mikel Zeberio, Carles Tejedor, Miquel Ristol (Lombo Alto) ou Héctor López (España), ademais dos mellores parrilleros tradicionais de Euskadi e Galicia; e a segunda aos peixes, onde os asistentes poderán aprender con Hideki Matsuhisa (Koy Shunka) ou Andrés Medici (Purosushi).

Ademais, dentro de ExpoCoruña e nun novo espazo chamado Ágora onde os protagonistas serán os oficios alimentarios e os artesáns, ofreceranse sesións de 40 minutos cunha degustación final. O pan, o queixo, a charcutería, o mar e a coctelería ocuparán este espazo.

O Fórum Vino contará ademais cunha inédita sesión de Josep Roca, mellor catador do mundo (El Celler de Can Roca), con sesións a cargo do catador Xoan Cannas (Instituto Galego do Viño) e do especialista en viños de Xerez, José Ferrer e tamén Luís Paadín. O servizo de sala contará cunha sesión especial a cargo de Juan Mediavilla, Amaranta Rodríguez (Culler de Pau) e Abel Valverde (Santceloni).

O Fórum Dulce tamén terá cabida no evento con sesións de pastelaría galega a cargo de Ariel Mendizábal (Doriel), Paco Chicón e Sergio Musso (Eclectic. Lareira gastronómica) e Toni Vera (Pastelaría Canal), gañador do IX Concurso Mellor Croissant Artesán de Manteiga de España 2016.

Finalmente, cabe destacar que 'Corderex' é o Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida para os cordeiros que nacen nas Dehesas de Estremadura, que protexe e ampara as canles de cordeiro que cumpriron cada un dos requisitos que se fixan no seu Regulamento.

As canles certificadas nos matadoiros, sempre levarán un precinto de garantía numerado no garrón da súa pata, así como o selo corrido ao longo das dúas medias canles coa mención 'Corderex'.